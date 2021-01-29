增50宗確診16宗無源頭　綠楊新邨R座18樓半層單位6確診　全層檢疫

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（23日）宣布，新增50宗確診個案，本地個案佔48宗，當中16宗無源頭。日前納入強制檢測大廈名單的荃灣綠楊新邨R座，第18樓半層單位都有確診或初步確診情況，共有6名住戶染疫，相信該層或有環境污染，餘下單位住戶列為密切接觸須撤離檢疫。

荃灣綠楊新邨。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增50宗確診個案，2宗為輸入個案，編號由#10323至#10372。48宗本地個案當中，16宗無源頭，32宗為相關個案。

以地區計，7宗在油麻地，當中4宗及2宗分別屬佐敦及旺角指定區域內；3宗在深水埗，當中1宗為指定範圍內；11宗在九龍城，當中3宗在指定範圍內。

日前納入強制檢測大廈名單的荃灣綠楊新邨R座，張竹君表示，陸續見到該座18樓單位有確診，累計該層3個單位有個案，另有1個單位有1宗初步確診，共有6名住戶染疫，故相信18樓或有環境污染，該層合共8個單位，餘下4個單位列為密切接觸須撤離檢疫。

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