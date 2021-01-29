電騙一定要太空卡？方保僑：可用IP電話　通訊辦曾出招但被一招KO

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-29 20:30

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（29日）表示，由於不法之徒利用儲值卡的匿名性干犯電話騙案、科技罪案等，因此認為有需要提出實名登記制度，並就此展開公眾諮詢。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時指出，不法之徒除了利用「太空卡」犯案外，近年亦興起使用虛擬電話（Voice Over IP，亦稱IP電話），假冒機構或本地電話犯案。 他又提到，不少電話騙案是以虛擬電話由外地打來，政府數年已要求電訊商將境外來電的「來電顯示」前加上「+」號，但新招其後被騙徒輕易化解。

方保僑指出，騙徒除了利用「太空卡」犯案外，近年亦使用虛擬電話。（資料圖片）

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虛擬電話亦廣受騙徒使用

方保僑指出，騙徒除了利用「太空卡」犯案外，近年亦使用虛擬電話詐騙。虛擬電話，即可透過互聯網打出電話，市民日常以Skype、WhatsApp通話，亦有採用Voice Over IP。他解釋，不法之徒利用虛擬電話，再加上可以更改「來電顯示」（Caller ID）的軟件，便可冒充其他人致電市民，而且難以識別。

他進一步指出，更改「來電顯示」並非難事，隨意在手提應用程式商店上搜尋，已可找到不少相關應用。

方保僑指出，因應電話騙案的問題，政府數年前已要求電訊商將境外來電的「來電顯示」前加上「+」號，以讓市民辨別由境外打來、卻假扮成本地號碼的詐騙電話。

警方2016年指：涉及更改來電顯示的電話騙案顯著上升

翻查資料，2016年通訊辦指，為協助識破更改來電顯示騙案，要求各電話營辦商必須在流動電話的「來電顯示」中加入「+」號，作為所有源自香港境外來電的字頭。通訊辦當時又引述警方指，涉及更改來電顯示的電話騙案，當時顯著上升，而這些電話騙案均源自香港境外。

然而，方保僑指出，騙徒只要在號碼前加「852」，便可扮作本地號碼，一般人難以看出。