鴨寮街檔主憂數萬張太空卡散貨不及　客人多是長者　嘆鴨寮街不再

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-29 19:02

政府建議立法，要求實名登記電話卡，進行為期一個月公眾諮詢，當中每名用戶只可以向每個持牌人登記不多於3張儲值卡，16歲以下人士登記時必須得成年人確認等。 深水埗鴨寮街為購買電話卡「勝地」，有出售本地電話卡的檔主直言，新規例下市民不欲提供資料購電話卡，疫情下已經不能出售外地旅遊數據卡，本地卡同樣受到打壓下，將會打擊行業，「即係我哋唔X洗撈啦」。 有關的諮詢剛公布後的兩小時，當主表示已經有客人提早購買電話卡，其中一名客人一口氣掃六張電話卡以供將來所需。

深水埗鴨寮街一向是出售流動數據卡及電話卡的銷售熱點。疫情下，市民不能外遊，旅遊數據卡幾乎接近零出售，大部份檔主表示現時已改為出售本地通話及數據卡，有關消息公布後，有市民查詢電話卡價錢及前來購買，但人數不算太多。其中許先生表示，本地數據卡中，電訊網絡3 ，CSL，數碼通及中移動最為多人使用，價錢為40多元至200多元，現時價錢依然未有任何變動，現場所見，部份數據卡的限期於今年六月，最長的限期只於2023年。

▼電話卡實名制8大建議▼

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他説，消息公布之後，的確有客人前來查詢及購買，但人數不算太多，當中有人一次過數六張卡作後備之用，他強調，購買電話卡的大部份為叔叔嬸嬸及家長，「爆data」作不時之需，然而，將來需要提供個人資料，他認為有所隱憂，「我哋亦都唔知道有啲乜嘢方法嚟收集佢哋資料，俾部機我入資料，嗰部機邊個俾錢先，又要擔心資料外洩，啲叔叔嬸嬸又唔會識得用，唔通買卡嘅人又要個個去培訓，點做？」又認為將來需要登記才能購買電話卡，有機會造成混亂，「到時登記係公司名？購買卡嗰個人嘅名？定係用呢張卡嗰個人嘅名？好混亂。」

他續說，疫情下，外地數據卡的銷情幾乎「零」，現時只餘下三成生意，主要為本地出售通話及數據卡，有關諮詢未開始，幾乎已經決定將會實施，感到無奈，「疫情下我哋已經冇得撈，剩返三成生意，交到租已經好好，第日咁樣，執X咗佢啦，呢個根本就係假諮詢，佢又話已經向業界諮詢，我哋都未聽過呢啲資料，我哋都冇人權冇得發聲，係益大財團！」

另一個電話卡檔檔主黃小姐無奈説，「疫情之下我哋已經冇生意，近日傳封街，啲人唔敢嚟深水埗，好做唔做。」她慨嘆，鴨寮街一向為出售電子產品及電話卡有名，不少市民專程到來購買，有關規例實施後，將會打壓他們小商戶的生意，「深水埗不再似深水埗，鴨寮街不再是鴨寮街」。

她説，疫情之下，出售電話卡的檔口已經有所減少，每段街由本來的七間減少至最多兩三間，有關規例推出，將會嚴重打擊生意，擔心我本來已經難以出售的電話卡，更加難以「散貨」，「你叫我而家唔做，我有幾萬張卡喺度，我散曬貨就算啦，政府簡直想我哋食屎，想我哋攞綜援。」又擔心將來檔口越來越少，鴨寮街不少檔口將會結業，「第日如果要實名，我係客人都去大公司有專人服侍去買啦，呢度嘅文化冇咗，最後執曬改變成商業大廈，俾政府賺多啲錢。」

此外，有客人表示得知有關消息後，已經不再考慮購買數據卡，擔心資料外洩，其中朱女士表示，購買數據卡主要是用來作為不時之需，可是要提供個人資料，感到相當麻煩，「有時係俾小朋友來做功課用，如果叫小朋友去買，佢唔識點做乜嘢資料都俾人，到時有乜嘢事就好麻煩。」