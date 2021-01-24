公務員宣誓︳梁籌庭指政府交代欠清晰　有欲辭職公僕憂福利被削

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-24 14:04

公務員事務局早前向各部門發信，勒令去年7月1日前入職的公務員，四周內簽署及交回效忠聲明，聲明內容早前曝光，要求公務員盡忠職守及對香港特別行政區政府負責。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指自己當了多年公務員，今次特別多人查詢，亦有不少正打算辭職的公務員由於需要3個月通知期，但被要求4星期內簽署聲明，憂慮當局未清楚交代有何後果。 民政事務局前局長藍鴻震表示，不少公務員認為簽署只是小事，毋須擔心影響本港的人權、法治。他又提到港英時代公務員已是重要架構，做事有示範作用。他認為誓詞對工作盡責並無問題，認為很合理。

梁籌庭希望政府交代清楚違誓者有何後果，因為違反聲明有機會需要背負刑事責任。（資料圖片）

梁籌庭在港台《城市論壇》提到，之前與公務員事務局局長聶德權開會時，對方已清楚表明不簽聲明者只能離開政府，但亦希望得知原有福利會否受被視為革職抑或強制退休的條件所影響。他又指年輕公務員打算離職的包袱較少，因為他們加入政府時本身福利不多，福利與外界差別亦已收窄。

梁籌庭指，就算沒有宣誓，公務員一向都盡忠職守，執行政府命令，強調公務員的名聲是一直累積回來。他又指，就算要宣誓都沒有問題，但希望政府交代清楚，如有違反者有何後果，因為違背聲明有刑事責任，「真係要坐監架」。

對於有消息指政府將要求全體區議員宣誓效忠，前民政事務局局長藍鴻震認為，區議員以公帑支薪就有責任宣誓。（資料圖片／羅君豪攝）

前署長譚榮邦：宣誓為職業道德 藍鴻震指私人發言亦要考慮身份

郵政署前署長譚榮邦指，認為誓言內容合理，又說自前年開始反修例事件後，公務員體系內的確起了變化，應納入規範。他強調以往沒有此變化，認為只是職業道德問題，不應將政治強加於宣誓事件。

藍鴻震認同香港近兩年的確發生大事，認為不能形容視宣誓「多此一舉」，他舉例指醫護曾在疫情初期組織罷工。

聶德權去年11月指，公務員私下發言有機會被公開亦可能有問題。藍鴻震認為，只要是私人身份發言則沒有問題，同時要考慮個人的地位。梁籌庭則相信，是否以個人身份發言，並非由個人所定斷，而是由政府定斷。他指，高級公務員不時有新聞官提點，但其他普通公務員無法與其公務員身份撇清關係，故將來所有公務員言行都要很小心。

梁籌庭強調，現時問題最擔心是言論問題，以言入罪，相信只要政府能夠解釋並非如此，即可釋除疑慮。

有公務員認為只是打工不會與上司對着幹 亦有憂慮後果未明如設陷阱

公務員觀眾唐先生表示簽聲明沒有問題，認為公務員亦只是「打工」，與上司對着幹只會原地踏步，難以升職，又提到港英政府有政治部時，大家都不敢在私下談論敏感問題，例如不敢說「北愛爾蘭」。

公務員張先生指，政府仍未交代清楚何為犯戒，就要求他們簽聲明，有如設下陷阱。他笑言，不如所有受惠於政治醫療、公屋人士都要簽署擁護政府，會否令政府更滿意？他指日後只能小心。馮女士表示，認為簽聲明離譜，因為入職時已簽署了有關文件。她又認為公務員應效忠市民，反問特首被認為做得不好，公務員是否都要效忠？