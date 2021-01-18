公務員宣誓｜公僕不能接受「反華媒體」訪問？聶德權：問題好清楚

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今天（18日）召開會議，討論公務員宣誓建議。委員會主席、工聯會郭偉強發言提到，有公務員團體代表關注若公務員接受「反華媒體」訪問，行為會否被視為違誓。 公務員事務局局長聶德權回應指，若該人士表明以公務員身份表達意見，便需清楚考慮其表達方式和途經，又說：「如果講明係『反華媒體』，呢個問題本身都講得好清楚啦。」民建聯梁志祥其後追問香港電台及《大紀元時報》是否算是「反華媒體」，聶德權未有回應。 新公務員工會日前宣布解散，梁志祥要求聶德權回應會否承認和接受工會骨幹的宣誓聲明。聶德權稱不評論個別個案，但指若有其他跡象顯示公務員的言行有不當之處，公務員事務局會按機制跟進。

聶德權：若有跡象顯示公務員言行有不當 將按機制跟進

曾發動三罷公投的新公務員工會日前宣布解散，民建聯葛珮帆指工會雖已「收檔」，但有成員涉違反公務員守則，若他們簽署宣誓聲明，公務員事務局會否信納。梁志祥直指，新公務員工會反政府，要求聶德權回應會否承認和接受工會骨幹的宣誓聲明。

聶德權稱不評論個別個案，但指在一年多前反修例事件開始後，對於有關公務員參與違法公眾活動，或收到投訴指公務員涉違公務員守則，政府一直嚴肅跟進，包括進行跟進工作和調查，部分違法公務員已被辭退，紀律程序亦「無停過」。他又指，若有其他跡象顯示公務員的言行有不當之處，公務員事務局會按機制跟進。

梁志祥：港台、《大紀元》算唔算反華媒體？

郭偉強發言提到，有公務員團體代表關注若公務員接受「反華媒體」訪問，行為會否被視為違誓。聶德權指，若該人士表明以公務員身份表達意見，便需清楚考慮表達方式和途經，又說：「如果講明係『反華媒體』，呢個問題本身都講得好清楚啦。」梁志祥隨後發言，追問港台和《大紀元時報》是否算是「反華媒體」，聶德權未有回應。

工聯會郭偉強發言提到，有公務員團體代表關注若公務員接受「反華媒體」訪問，行為會否被視為違誓。（歐嘉樂攝）

聶：公務員發表意見需考慮身份衝突

多名建制派議員關注公務員的言行會否觸及「紅線」。自由黨邵家輝關注，若公務員團體不滿加薪幅度，甚至有公務員參與和平示威活動爭取加薪，他問及公務員屆時能否參與或發表言論。工聯會陸頌雄提到，過往有親建制的公務員工會亦會對政府政策和施政有意見，例如有公務員關注員工利益、擔心政策「好難做（落實）」、額外工作壓力、職業安全等，要求政府加人工和人手，他問及上述情況會否與「盡忠」構成衝突。

聶德權指，公務員「唔係打份工咁簡單」，是政治體制的重要一員，作為政府骨幹，公務員有身份、有角色，需全力支持和配合政府施政，不能作出違法行為，亦不能動搖特區政府管治和施政。聶又指，公務員同時也是市民，針對政府政策表達意見是合理的，但當他們公開以公務員身份表達意見，除非與薪俸待遇相關，公務員在發表意見時，需考慮會否出現身份衝突、言論是否被視為不支持政府施政。

葛珮帆最後關注公務員雙重國籍和效忠的問題，聶德權僅稱，在《基本法》和法例規定下，已列明對於公務員有否國籍要求，除了部分容許外籍人員擔任的職位，其他公職人員需為香港永久性居民。

葛珮帆關注公務員雙重國籍和效忠的問題。（歐嘉樂攝）