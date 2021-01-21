睇清小一統一派位所餘學位　教育顧問教填表策略增加入首志願機會

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-01-21 14:23

2021小一統一派位（俗稱大抽獎）將於1月30及30日交表，相信不少家長已經陸續收到由教育局發出的統一派位選校名單及選校通知書。 教育局昨日（20日）發放最新的全港官津小學統一派位選校名單，有部分小學的統一派位學額比去年少，有學校更在首階段自行分配學位被蠶食，令統一派位的學額減少，競爭相當激烈。

按圖即睇全港熱門學校統一派位所餘學額：

統一派位將全港劃分為30多個「小一學校網」，家長在「小一入學申請表」上需根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。教育局早前宣佈2021-22年小一入學自行分配學位共有49,749個申請，成功獲派學位人數有23,107人，成功獲派此類學位的學生不足半數，餘下尚未獲分配的26,642位申請人，預計有超過25,000人參加統一派位。

自行超額收生蠶食統一派位學額

在「自行分配學位」階段，每間官津小學均需要撥出一半學額，而餘下的另一半學額則留作統一派位階段。而在這個階段，學校必須取錄所有「必收類」學生，即為有兄／姊在該小學就讀，或父／母在該小學就職的申請兒童提供的學位，屬校方必須取錄的「世襲生」，因此令到很多學校在這個階段超額收生，佔用部分的統一派位名額，變相令統一派位學額減少，減低學生在統一派位「抽中」的機會。

接圖即睇全港校網小一統一派位所餘學額：

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有小學在統一派位階段只餘6個學額

跟往年一樣，蠶食派位名額最多的是84校網的香港教育大學賽馬會小學，學校總學額為76個，而在自行分配學位階段錄取了70人，統一派位只餘下6個學額，蠶食32個學額。在32網的大角嘴天主教小學總學額為126個，今年在統一派位階段只餘42學位，比去年同一階段大幅減少30個學額。

在62網的中華基督教會基慧小學總學額為100個，但在統一派位階段只餘下36個學額，較去年同一階段減少24個。同一校網的中華基督教會基慧小學（馬灣）總學額為150個，今年在統一派位階段餘下70個學額，較去年同一階段多17個學額。

46網聖公會德田李兆強小學總學額為180個，去年被大幅蠶食派位名額只餘下59個，今年則有回落，統一派位階段餘下85個學額，較去年同一階段增加26個學額。

熱門學校機會卻不升反跌

本地教育及升學顧問Ian Tsang指，相信受惠於參加人數明顯下跌，本年度統一派位階段首三志願成功率仍然有望輕微提升。「可惜預計在統一派位階段能夠成功獲派各區最熱門學校的機會未必會因此而有明顯改善，甚至乎在整體競爭氣氛減輕下，相信大量家長會勇往直前，在選校態度上比以往更為進取，導致獲派熱門學校機會更低。」

他續指：「相反，選校心態上較為合理和保守的家長，預計在未來幾年會有較理想的回報。因為在整體選校氣氛回復到積極進取的時候，第一志願選擇會由近五年分散在多間學校上、慢慢轉回只集中在個別少量熱門學校之上。部份家長只要懂得善用這個機會，將目標改為集中在稍次熱門學校的話，能夠獲派第一志願機會將會有顯著上升。」

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