教育顧問分析小一統一派位各校網學額　5校網需要臨時加學位

撰文： Ian Tsang 最後更新日期： 2021-01-27 11:01

本年度小一入學統一派位各校網的選校名單，已經隨選校通知書以書面寄出。如果家長尚未收到選校通知書，便應盡快致電學位分配組查詢。受疫情影響，本年度教育局首次隨通知書附上「選擇學校表格」的正本，供家長預先在家中填寫，減少家長在統一派位中心停留的時間。

按圖即睇8個校網需要從其他地區借入名額：

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以借位解燃眉之急

預期本年度整體參加人數將會明顯下跌，但今年仍有八個校網需要從其他地區借入名額以提升區內學額供應，當中包括九龍城區內34、35和41校網、

觀塘46校網、荃灣62校網、元朗73和74校網及沙田91校網。其中元朗東74校網需要借取名額數量最高，借入合共193個名額。其次，沙田91校網仍然需要借入160個名額，以滿足區內緊張的學額需求。

按圖即睇5個校網臨時增加以小班教學的小學學額：

臨時加位以補學額不足

為提升區內學額供應，今年局方仍需在五個校網內臨時增加以小班教學的小學學額，包括深水埗40校網、觀塘46校網、元朗73和74兩個校網，以及沙田91校網。其中深水埗40校網所臨時增加的學額為全港最高，在小班教學的小學上每班需要增加四個名額，今年涉及合共192個學位。

按圖即睇全港熱門學校統一派位所餘學額：

黃大仙獲派心儀小學機會急升

相反，個別校網受惠於今年借出學位數目明顯減少，令到網內供應上升，申請人能夠順利獲派的機會可以大大提高。其中預計黃大仙43校網需要借調到九龍城34和41兩個校網的名額大幅度減少，本年度只需借出學額128個，較2016年下跌幅度超過75％，網內學額供應較去年上升接近三成。

其他校網例如天水圍、葵青區和港島東區、南區等，預期亦會出現類似情況。但由於區內學額供應非常充裕，在網內申請人數下調之下，預計有部分校網內小學將會出現收生不足的問題。預期入學人數持續下跌，隨之而來將會是下一波小學的殺校潮！

作者簡介：

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang，著有多本暢銷升小、升中入學書籍，精於以客觀方法透過分析數據掌握派位策略，鼓勵家長根據子女本身特性選擇合適學校，曾接受不同電視、電台、報章、雜誌、網站、升學天書等訪問。

教育顧問曾廣豪（Ian Tsang）。

按圖即睇全港校網小一統一派位所餘學額：

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