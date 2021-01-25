小一統一派位│全港英文小學名單一覽　專家建議選英小前留意5件事

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-25 13:23

還有5天便是2020年的小一統一派位交表日（1月30及31），統一派位將全港劃分為30多個「小一學校網」，家長需要根據「小一入學申請表」上所報住址選擇「小一學校網」之列內的小學。而家長在選擇學校時，最關心除了是口碑、功課量、測考次數與住所距離等條件外，教學語言亦較多人關心，不少家長認為選擇教學語言是英文的小學，可提高小朋友未來升英中機會及適應力，記者綜合全港官立及資助小學名單，發現除了深受家長追棒的熱門英小外，也有不少隱世英小，有升學專家亦提供選擇英小的建議，讓家長在填表前有更多參考。 （資料圖片）

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全港最多英小校網

記者翻查教育局網頁最新上載之《小學概覽2020》中，發現教學語言為英文的全港官立及資助小學共有11間，當中不乏深受家長追棒的「名校」，同時亦有不少隱世英小，可能連該區的家長也未必知道。

一般而言，以英語為主要教學語言的小學，即除了中文科以外，包括數學、常識及英文科也是以英語教授，全港共有11間官津小學，當中以12校網的灣仔區為最多教學語言為英文的小學，除了傳統名校瑪利曼小學及男校聖若瑟小學外，李陞大坑學校及官立嘉道理爵士小學亦是該區以英文為主要教學語言之小學。

隱世英文小學分佈

全港排第二多以英文為主要語言的小學校網區為41九龍城區，分別是拔萃小學及瑪利諾修院學校，屬於「爭崩頭」大熱學校。其餘5間以英文小學分別在11中西區校網的天主教總堂區學校，40網深水埗區的李鄭屋官立小學、45網黃大仙區的伊斯蘭鮑伯濤紀念小學、48網觀塘區香港道教聯合會雲泉學校及新界惟一一間於71網屯門區的伊斯蘭學校。

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進取但注意蠶食學額

兒童發展及升學專家Ken Sir表示今年升小人數下降，家長是可以採進取策略，但要留意一個重要因素，他說：「一定要睇該區統一派位蠶食學額有多少，如果某些區分的蠶食學額不高，家長可以將心儀學校放第一。」

英小是平價版國際學校？

對不少家長認為選擇英小，可以當入國際學校，甚至到將來小朋友升英中會較易適應，Ken Sir提醒家長說：「並不是每間英中都是Band1，所以不能夠一概而論英文中學或者英小一定是好，一定教得好，所謂國際學校不單純英語，還有教學理念、模式。的確有些較冷門的英文小學，主要是收非華語學生，所以課程除了中文科之外，基本上也是以英文教學，但可能在二年級會將數學或常識科轉成英語，我認為在小學階段未必有需要全部科目用英文授課，因為香港現在的兩文三語已發展成熟，就算是中文小學的英文教學程度也不會相差太遠。」

盲目追捧或現學習挫敗感

他續指：「當然因為英文學校其他的科目也用英文教，所以就讀那些學校的學生接觸英文的機會較多，無論是寫作上、應用上會較為全面，這也是事實；但首先要視乎小朋友本身的語言能力，在幼稚園階段小朋友的英語底子，又或者父母自己本身的英語水平是否幫到小朋友，這也會影響到小朋友學習英語的壓力和挫敗感。」

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