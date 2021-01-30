林嘉泰病逝｜邵家臻讚揚林「沒有敵人」　願意「落地」聽反對意見

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-01-30 16:21

社會福利署副署長林嘉泰在辦公室昏迷，治療11日後今日病逝。立法會社會福利界前議員邵家臻撰文，讚揚林嘉泰是一等一好人，是「沒有敵人」的社署副署長，願意「落地」聽反對意見，熟悉社署服務工作，是人肉字典，又曾勸他不要長時間加班。

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邵家臻指，早於他成為立法會議員之前，已經與林嘉泰相識，當時邵剛當選社工註冊局委員，林已是社署副署長。邵形容林溫文，主動介紹其兄長是邵的中文老師、預科班主任。

林嘉泰一直長時間朝8晚11加班，邵家臻曾勸其早退但例必拒絕。邵家臻形容林嘉泰工作有分寸，對社署服務工作非常熟悉，是「人肉字典」。

社署副署長林嘉泰病逝，立法會社會福利界前議員邵家臻撰文悼念，形容林嘉泰是一等一好人，願意「落地」聆聽反對意見。（邵家臻facebook）

邵家臻更指，林嘉泰願意「落地」聆聽反對意見：「願意接信，願意回電，願意聆聽我們（反對派、吹哨人）的意見，願意盡力提供協助。我雖是議員新丁，都區別到官員究竟是有心做事，還是無心耍我。事實上，我有嘉泰的手提電話號碼，直接致電還是WhatsApp，他都會即日回覆。」

邵家臻形容林嘉泰是一等一好人，為他的離去流淚，十分尊敬這位對手，彼此成長，會永遠懷念他，並慰問他的家人。