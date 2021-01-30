新冠肺炎｜特殊學校教師以VR教自閉童社交　獲教育城頒創新教師獎

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-30 14:21

香港教育城首次舉辦「創新教師獎」，並在昨日（30日）舉行網上頒獎典禮。比賽收到超過80名教師遞交作品，經業內專家組成的評審團最終選出8名中小學教師。有特殊教育學校教師，運用虛擬實境（VR）製作故事，讓自閉症學童在虛擬世界學習社交應用態度；亦有小學教師讓學生在網上平台與海外學生交流，合作做專題。

圖為小學組得獎教師合照，左起為九龍灣聖若翰天主教小學教師馮健剛、基督教宣道會宣基小學教師郭文釗、教育城行政總監鄭弼亮、教育局副局長蔡若蓮、九龍灣聖若翰天主教小學教師李嘉耀，以及寶血會思源學校教師梁汝輝。（教育城提供）

其中一名得獎的基督教宣道會宣基小學教師郭文釗，透過「Flipgrid」平台讓學生與海外學校學生一起上課，協作完成專題練習，促進兩地學生互相了解習俗與文化。

另一得獎教師李兆庭，在明愛樂進學校任教，他與教育心理學校合作，以虛擬實境（VR）製作故事，讓自閉症學童，可在虛擬世界接觸不同的社交處境，學習良好社交行為和態度。

圖為中學組得獎教師。左起為青年會書院教師譚智聰、滙基書院教師戴盈莉、教育城行政總監鄭弼亮、教育局副局長蔡若蓮、 明愛樂進學校教師李兆庭，以及英華書院教師陳汝堅。（教育城提供）

教育城行政總監鄭弼亮認為，疫情凸顯教育需與時並進，善用科技既提升學與教效能，亦方便學生自主學習，教育城期望透過是次獎項，表揚善用科技、實踐創新教育的教師，吸引更多同業參與其中。

教育局副局長蔡若蓮鼓勵教師繼續發揮創意，令學習變得更生動有趣，以凝聚專業智慧，為業界注入正能量，並提升教師的專業形象。