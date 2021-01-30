新冠肺炎｜伊院46歲確診女病人不治　居佐敦金威廣場　累計179亡

社會新聞
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本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，伊利沙伯醫院今日（30日）公布，一名確診46歲女病人（個案編號：9643）離世。醫院發言人表示，該名離世女病人有長期病患，於1月18日確診。連同上述個案，本港累計有179名新型肺炎確診者離世。

翻查資料，該名女病人居於油麻地金威廣場，港大微生物學系講座教授袁國勇曾赴該大廈視察，並指出現垂直傳播，C單位住戶更須撤離。

▼1月22日，專家視察金威廣埸▼

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伊利沙伯醫院發言人今日公布，一名確診新型肺炎的46歲女病人不治。她1月18日確診後入住伊利沙伯醫院接受隔離治療，惟病人情況持續惡化，延至今日下午6時15分離世。醫院指對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

該院指，連同早前衞生防護中心公布的另一名離世病人（個案編號：10324），至今共有174名新型肺炎確診病人於公立醫院離世；而本港則累計有179確診者死亡。

翻查資料，該名女病人沒有病徵，與本地個案有流行病學關連。她居於油麻地金威廣場，該大廈位於油麻地佐敦指定區域中，過去14日共有13名住戶確診，而C單位住戶更須撤離至檢疫中心。

▼1月28日起　延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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▼1月29日　北角東發大廈解封情況▼

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