張建宗指「受限區域」強檢行動具成效　不排除短時間內再展開

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-31 09:46

新冠肺炎疫情持續，政府在過去一星期進行三次「受限區域」強制檢測行動，發現14宗確診個案。政務司司長張建宗今日（31日）在網誌形容，行動精準並具成效，又強調力爭「清零」是特區政府首要抗疫目標，不排除在短時間內須於不同區域，以不同規模或形式展開強制檢測行動。

張建宗指，「受限區域」強制檢測行動精準並具成效。（張建宗網誌）

東發大廈即使未有發現任何個案 亦符小區「清零」目標

張建宗在文中表示，防控疫情工作會按香港實際情況出發，「因時制宜」，採取精準、果斷、嚴厲和有效的防疫措施，以「快、準、狠」的戰略防止病毒在社區傳播。他稱，港府總結佐敦「受限區域」經驗，以「行動保密」、「範圍聚焦」、「時間壓縮」作為日後行動的目標，並隨即調整策略，油麻地及北角東發大廈A至D座作出限制與檢測宣告。即使東發大廈未有發現任何確診個案，但他認為行動有實際需要，符合小區「清零」的目標及令居民安心。

他又在文中指，雖然「受限區域」限制與檢測宣告在檢測結果獲得確定後會撤銷，但執法行動仍然繼續，政府會追查「漏網之魚」，上周已向約30位在「受限區域」不遵守強制檢測公告的市民發出定額罰款通知書。

監測污水技術轉移至企業 擴充監測數目

此外，張指出，環保署引進智能科技應用，以地理信息系統（GIS）技術，把每天檢測結果、採樣地點、相關污水收集區、強制檢測大廈、污水渠網等資料組合，以地圖形式呈現，用作全方位的實時形勢分析。渠務署同步進行實地沙井考察及取樣部署，在一至兩天的預備時間內可進入鎖定街區進行實地取樣，盡早找出隱型患者和識別及分隔密切接觸者。

他又指， 政府除了主動訂購所需的先進檢測儀器外，更積極聯繫香港大學、私營實驗室及承辦商，推動將研發的監測技術轉移至企業，以進一步擴充監測數目，冀能成為政府、其他機構及公眾均可採用的監測服務。

張建宗最後總結指，特區政府會全面執行《香港國安法》，防範和制止危害國家安全行為，確保一國兩制行穩致遠。他認為，只要香港成功遏止疫情，市民生活回復正常，兩地人員恢復往返，香港經濟會走向穩定復甦的勢頭，勢必重回繁榮穩定的正軌。