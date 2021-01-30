八成劏房廈防火設施不足　天台被鎖樓梯堆雜物　住戶憂「一鑊熟」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-30 13:03

去年11月油麻地廣東道唐樓發生火警，造成十多人死傷，關注基層住屋聯席近期進行問卷調查，了解深水埗區及油尖旺區劏房大廈防火設施，有8成反映大廈防火設施不足。 有深水埗劏房居民表示，在大火後，曾查過居住大廈的走火通道，發現天台有閘鎖上，後樓梯亦有大量雜物無法通過，擔心一旦不幸發生火警會「一鑊熟」。現時只要聽見聲響，都擔心有事發生，「冇覺好瞓、提心吊膽」。

關注基層住屋聯席進行問卷調查，了解深水埗區及油尖旺區劏房大廈防火設施，有8成反映大廈防火設施不足。（鍾妍攝）

聯席於去年12月30日至今年1月26日進行問卷調查，共收回239份有效問卷，包括185名深水埗區及油尖旺區劏房租戶，及54個有劏房的大廈業主立案法團。有81.9%受訪劏房戶認為，大廈防火設備不足；有56.2％租戶表示，居住的大廈沒有消防花灑系統，51.4％沒有滅火筒設備、46.5％沒有消防喉。聯席組織幹事陳康麒指，部分大廈的防火門被拆除，甚至有業主把防火門位置改建作劏房。

何先生現時居於深水埗劏房單位，已入住一年半，在劏房接連發生火警後，特意查看居住大廈的走火通道。不過他發現，大廈天台有閘門鎖起，後樓梯則有洗衣機、床褥、膠袋等雜物阻礙，認為若不幸發生火災會「一鑊熟」，「一聽到有聲音就出去睇下有冇事，最近都睡不好」。

他指，居住的劏房屬「三無」大廈，雖曾向地產代理投訴走火通道問題，獲回覆會跟進，但一直都沒有處理。

調查發現，51.4％住戶的大廈沒有滅火筒設備。（鍾妍攝）

受訪法團稱消防處及屋宇署未曾巡查

調查亦訪問54個，樓宇內有劏房的大廈業主立案法團。有37%受訪法團表示，消防處及屋宇署從未巡查其大廈，亦有48.1%法團指，無聽聞市建局推出過「消防安全改善工程資助計劃」。

油尖旺區議員李國權指，不少劏房大廈業主年紀老邁，「未必覺得會住咁耐，釘契就釘契」，不理會消防處發出的消防命令，亦可能是等待收購，等重建時處理。三無大廈更因欠缺法團，無法討論相關事項，往往對加裝消防設備採取「拖字訣」。

深水埗區議員李庭豐亦指，部分大廈天台亦遭劏房或天台屋佔用，無法安裝水缸作消防設施，而有關大廈業權亦分散。他指，兩周前鴨寮街劏房火警，該大廈業主早於10年前談論籌組業主立案法團，後來不了了知，「10年後就出事」。

聯席建議，劏房租務管制研究小組可考慮，規管業主分間單位規格，為單位添置防災設備；又建議屋宇署及消防署，加派人手巡查並督促大廈改善，增撥資源宣傳及資助業主改善消防安全。