BNO｜國泰要求持有BNO的機艙服務員　2月28日前申領特區護照

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-01-31 01:52

港府跟隨中央反制措施，1月31日起不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）作為旅行證件及身份證明。《香港01》獲得國泰航空內部電郵，公司要求使用BNO護照的向機艙服務員，申請特區護照，並在2月28日前登記。 消息指，若機艙服務員以BNO護照持有美國簽證，則需要同時攜帶兩本護照使用。

《香港01》獲得國泰內部電郵，要求機艙服務員2月28日前申請特區護照。

中方反制英國BNO入籍計劃，港府跟隨中央，1月31日起不承認BNO作為旅行證件及身份證明。

部份以BNO護照登記的國泰機艙服務員，收到公司電郵，要求在2月28日前改用特區護照登記。若該職員沒有申請特區護照，則需要馬上申請。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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有國泰員工對記者透露，公司由員工的護照資料，向當局登記以作出入境香港、出入機場禁區之用，港府不再承認BNO，將會影響這些同事工作，因此公司發電郵要求所有職員申請特區護照。

一般機艙服務員都需要有美國簽證，國泰員工指，公司已指示若員工以BNO護照持有美國簽證，則需要同時帶同特區護照及BNO護照。