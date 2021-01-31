BNO｜入境處：港人海外返港　須向航空公司出示身份證或特區護照

撰文： 鄭秋玲 勞顯亮 最後更新日期： 2021-01-31 01:46

港府周日（1月31日）開始，不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）作為旅行證件及身份證明，若只有BNO護照的市民，可否買機票離境，若身在海外的港人，又能否回港呢？ 入境處表示，港人不能用BNO出入境，至於到訪的目的地或過境的國家或地區是否接納BNO為有效旅行證件，市民須自行確定。 入境處亦通知航空公司，旅客從海外登機回港，需出示特區護照或身份證。

中方反制英國BNO入籍計劃，港府跟隨中央，1月31日起不承認BNO作為旅行證件及身份證明。

港人不能以BNO出入境香港，但用作買機票、辦理登記證呢？

入境處發言人回覆《香港01》查詢時指，「自2021年1月31日起，英國國民（海外）護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證辦理出入境手續。至於有關人士到訪的目的地或過境的國家或地區是否接納英國國民（海外）護照為有效旅行證件，他們須自行確定。 」

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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那麼在海外使用BNO護照的港人，怎樣回港呢？

入境處發言人指：「入境處已就相關措施向香港國際機場航空公司委員會作出通知，當乘客登機返回香港時，航空公司需要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證，以作證明。」

（截至1月30日）

國泰航空向地勤人員發電郵，指市民可用BNO辦理登機手續，但同時要求地勤員工提醒市民，不能用BNO出入境。

《香港01》獲得國泰內部電郵，指旅客可用BNO辦理登記證。