BNO｜國泰通知地勤可用BNO辦登機證　需提醒市民不能用作出入境

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-01-31 00:30

港府從周日（1月31日）開始，不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）為旅行證件及身份證明，並指市民可申請特區護照或身份證出入境。但市民若要用BNO搭飛機，可否辦理登機證呢？ 國泰航空向地勤人員發電郵，指市民可用BNO辦理登機手續，但同時要求地勤員工提醒市民，不能用BNO出入境。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

+ 6 + 6 + 6

不少市民習慣用BNO護照去旅行，訂機票、出入境均用BNO。但自1月31日起，BNO可以申請移民英國的簽證，中央反制表明同日不再承認BNO作為旅行證件，港府亦跟隨，不承認BNO作為旅行證件及身份證明，表明市民可用特區護照、身份證出入境，若非中國籍的香港永久居民可申請簽證身份書。

國泰電郵指 可用BNO辦理登機證、過安檢

若市民用BNO買機票、入境其他國家，到機場可否辦理登機證呢？《香港01》連日向不同政府部門查詢，未有答案。國泰航空就發電郵通知地勤人員，指仍可用BNO辦理登機證，但同時需要提醒市民，不能用BNO出入境香港。

電郵指，旅客持有BNO護照，仍可用作經過安檢檢查，但出境時要用身份證。若旅客沒有攜帶香港身份證，則不能用e道出境，需要到人工櫃位，待入境處職員核實身份才可離境。

（截至1月30日）

以往旅客獲得登機證後，需要用旅行證件進入機場禁區，職員要查核護照、回鄉證等證件，港府不再承認BNO後，若只有BNO護照的市民，如何進入機場禁區呢？《香港01》向機管局查詢，但未獲回覆。