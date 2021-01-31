科興疫苗│調查指注射信心下降　過半受訪者傾向復星/BioNTech

撰文： 馬煒傑 溫嘉敏 最後更新日期： 2021-01-31 17:24

香港醫院藥劑師學會聯同香港醫護聯盟於1月初時進行了一項調查，以了解新冠肺炎對市民的影響及市民對供港疫苗選擇的意見，發現過半受訪者傾向選擇復星與BioNTech合作研發的mRNA疫苗，而月頭巴西公怖有效率為50.4%的科興疫苗則跌至只有18%受訪者選擇。

調查結果顯示受訪者比較希望可接種復星與BioNTech研發的疫苗，其次則為科興疫苗及阿斯利康牛津疫苗。（黃舒慧攝）

新冠肺炎持續一年有多，不少人認為疫苗是疫情的曙光。香港醫院藥劑師學會聯同香港醫護聯盟於1月8日至17日進行了一項有關疫苗的調查，以網上問卷的方式訪問了838 人，以了解新冠肺炎對市民日常生活的影響及市民對三種供港疫苗選擇的意見，調查結果顯示受訪者比較希望可接種復星與BioNTech研發的疫苗，其次則為科興疫苗及阿斯利康牛津疫苗。

崔俊明指出，36%的「遊離份子」將成為能否達到群體免疫的關鍵。(黃舒慧攝）

研究所公布數據後 科興疫苗信心下跌至不足兩成

調查於1月8日開始，受訪者中有六成半已選定疫苗生產商，在三種疫苗接種計劃的疫苗中選擇，原先科興疫為超過三成（32%)受訪者較希望接種的疫苗，而當巴西布坦坦研究所於13日公怖有效率由78%降至50.4%後，希望接種科興疫苗的受訪者亦跌至18%。

另一方面，原先已較多人希望接種，由復星及德國BioNTech合作研發的mRNA疫苗，則由52%升至60%；阿斯利康及牛津大學研發的疫苗則由12%升至15%。

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+ 8 + 8 + 8

對歐洲生產的疫苗較有信心

調查結果亦顯示，受訪者普遍對西方國家生產的疫苗較有信心。當中有57%受訪者表示對歐洲生產的疫苗較有信心；而其次則為美國疫苗，53%受訪者對美國生產疫苗有信心；而中國內地生產的疫苗則有23%受訪者表示有信心。另外，調查結果當中，有13%受訪者表示並沒有對任何產地的疫苗較有信心。