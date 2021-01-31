調查指33%人拒接種新冠疫苗　36%人未決定　藥劑師學會促加強教育

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-01-31 15:53

香港醫院藥劑師學會聯同香港醫護聯盟於1月初時進行了一項調查，以了解新冠肺炎對市民的影響及市民對供港疫苗選擇的意見，發現市民認為肺炎需要1.7年才可完結；而有36%受訪者表示尚未決定是否會接種疫苗，表示會接種疫苗則佔31%，專家指出「游離份子」將成能否達致群體免疫關鍵，建議政府針對「遊離份子」加強教育，以釋除疑慮。

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香港醫院藥劑師學會聯同香港醫護聯盟於1月初時進行了一項調查，發現有36%受訪者表示尚未決定是否會接種疫苗，表示會接種疫苗則佔31%。（黃舒慧攝）

受訪者料疫情仍需1.7年才結束

新冠肺炎持續一年有多，不少人認為疫苗是疫情的曙光。香港醫院藥劑師學會聯同香港醫護聯盟於1月8日至17日進行了一項有關疫苗的調查，以網上問卷的方式訪問了838 人，以了解新冠肺炎對市民日常生活的影響及市民對三種供港疫苗選擇的意見。調查結果顯示，受訪者認為本港疫情仍需1.7年才可結束，有46%受訪者認為需半年至一年才可結束。

僅31%表示會接種疫苗

疫苗方面，調查結果題示31%受訪者表示會參與疫苗接種計劃，33%受訪者表示不會接種疫苗，餘下36%則屬於仍未決定會否接種疫苗的「游離份子」。而拒絕接種疫苗的受訪者當中，84％主要擔心疫苗的副作用及安全性，有83%則認為疫苗推出過於倉卒，質疑其功效，而當中有近半（48%）市民更寧願戴口罩也不願接種疫苗。

另外，有68%受訪者則認為，如選擇疫苗於外國大規模接種後證實無嚴重副作用，可增加對新冠疫苗的信心，而有63%受訪者認為多國採納使用的疫苗能增加信心。另外，有49%及41%受訪者認為如醫療專家或特首及問責團隊接種疫苗，都可增加信心。

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「游離份子」成群體免疫關鍵

調查亦顯示，同認政府有提供足夠疫苗資訊的受訪者較傾向接種疫苗（59%），反映市民在有充足資訊下，會對疫苗較有信心，願意接種疫苗。醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師指出，36%的「游離份子」將成為能否達到群體免疫的關鍵。他解釋指要達到群體免疫需要有70%市民接種疫苗，建議需針對「游離份子」加強教育，以幫助釋除疑慮。

年齡與性別上存差異 青少年及女性較抗拒接種疫苗

調查結果亦顯示，在每個年齡組別及性存上，會否接種疫苗於統計學上都存有明顯差異。在年齡組別當中，年齡愈大的受訪者較傾向接種疫苗，70歲以上的受訪者當中，有60%會參與接種疫苗，只有7%不會參與；而隨著年齡層的下降，會參與疫苗接種的比例亦下降，到18至29歲組別時，只有20%受訪者會接種疫苗，有47%受訪者表示不會接種疫苗。

性別方面，女性受訪者較為抗拒疫苗接種計劃，有45%受訪者表示不會參與，只有16%表示會參與；而男性受訪者情況則相反，有47%表示會參與計劃，只有20%男受訪者表示不會參與。

崔俊明指出，36%的「遊離份子」將成為能否達到群體免疫的關鍵。（黃舒慧攝）

專家：接種疫苗效益遠高於風險

崔俊明表示，「接種疫苗的效益遠高於潛在風險」，感染及傳染病科專科林緯遜醫生指出，調查結果顯示接種疫苗的三大憂慮為「擔心成為白老鼠」、「疫苗副作用」及「新冠病毒變種」。林緯遜表示，「臨床、第一、二、三期研究、基建、生產、審核、分發，差唔多同時進行」，所以疫苗的研發速度比以往快，但所有供港疫苗都須通過政府嚴謹批核，亦需將第三期臨床研究數據於國際認可的醫學期刊發怖，專家互相監察，市民不用太過擔心。

副作用方面，林緯遜指出疫苗有副作用屬正常現象，沒有嚴重副作用便可接受，「打針紅腫痛，係預期之內」，而發燒、疲倦、頭頭等徵象都較為輕微，一兩日便可消散，而接種疫苗後的死亡個案，都未有確實證據證明與疫苗相關；而於擔心病毒變種後疫苗效用降低，林緯遜指出病毒變種正常現象，同時亦未有證據變種病毒更嚴重疾病，疫苗功效依然存在。

林緯遜指出，調查結果顯示接種疫苗的三大憂慮為「擔心成為白老鼠」、「疫苗副作用」及「新冠病毒變種」。（黃舒慧攝）

盡早接種疫苗 減感染風險達群體免疫

香港醫院藥劑師學會建議，長者應接政府建議及早接種疫苗，以減感染風險。香港醫護聯盟注冊社工黃敏兒指出，肺炎對長者身心都做成種大影響，故應及早接種疫苗；另外，本港確診個案中位數為45歲，崔俊明指，「接種疫苗是社會責任，更可保護你家人」，中年及年輕人都應接種疫苗，以減低自身危險及感染長輩機會。

學會亦建議政府在接種中心安排藥劑師駐場，以為長者等做藥物評估、監察疫苗接種後的不良反應及提供常見副作用的諮詢，以向市民提供適切照顧。