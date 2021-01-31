新冠肺炎・1.31｜麗港城5座、7座封區檢測　政府料早上七時解封

撰文： 勞敏儀 黃偉倫 王潔恩 孔繁栩 黃詠榆 歐陽德浩 馬煒傑 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-31 23:32

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，截至凌晨本港過24小時新增53宗確診個案，9宗是輸入個案，44宗本地個案中，17宗源頭不明，累計10,453人染疫；另外初步確診個案有20多宗。 政府晚上突擊封區，要求麗港城第5及第7座住戶，全部人要在凌晨2時前接受強制檢測。當局預料行動可於周一早上7時完成並解封。 疫情反覆，《香港01》接獲消息指，農曆新年前都不會放寬限聚令，當局亦預計市民在假期一定會聚會。

【23:00】已於星期六完成檢測的第7座居民陳小姐稱，由於未收到檢測結果，亦被拍門要求下樓接受檢測，她斥責港府突襲封區是「做大龍鳯」，「浪費人力物力，你早兩日（強檢測公告期間）又畀人自由進出，依家又所謂突擊，無意思。」她又批評高官「垃圾」，「我哋市民乖乖做晒檢測，但你哋就一早唔封關，搞到大頭佛。」

【22:05】食衞局局長陳肇始到場視察，了解麗港城的檢測情況，例如如何採樣、可否如期完成等。她只逗留了約10分鐘便離，由在場警員組成人鏈護送，未有回應提問，由於現場人多擠迫，陳肇始僅著「大家小心」，警員隨後須出動藍色封鎖線「解圍」，予陳肇始登車離去。

【21:55】機管局發言人表示，每日有約3000名工人乘搭船隻前往三跑道系統工程工地，該3000人包括合約3206、合約3303的工人，但亦包括其他合約的工人。換言之，不同合約的工人，有機會透過坐船上下班而有接觸，當中包括未納入強制檢測範圍的工人。

機管局稱，每天會有13 艘船隻接載三跑道系統工程工人，由東涌、屯門及荃灣前往工地，以及15艘船隻接載工人由工地分別前往東涌、屯門及荃灣，船隻由機管局提供。昨天港九小輪回覆稱，該公司僅營運荃灣至三跑的航線，而機管局未能提供另外兩條航線由誰營運。

機管局表示，已加強船上防疫措施，包括要求工人於登船前先進行體溫檢查、於船上必須一直佩戴口罩及嚴禁飲食。

【20:55】住戶開始陸續獲安排樓，接受檢測。

麗港城5、7座突襲封區檢測 居民憂未能如常返工：都唔知高官諗乜

【20:28】在麗港城圍封範圍外，有途經市民不滿港府突襲封區，高呼「做騷」等口號，及後在場警員將其包圍帶走到麗港城會所內，引來現場大批傳媒追訪，場面混亂。警員在室內為該名男子登記資料。他其後被帶上警車離去。

一名男子在圍封區外與警員起衝突被帶走。(陳淑霞攝)

麗港城圍封第5、7座強制檢測情況

【20:10】在麗港城，現場所見臨時檢測中心由香港分子病理檢驗中心負責，政府人員正準備進入大廈登記，安排住戶落樓接受採樣檢測。

+ 5 + 5 + 5

【20:05】農曆新年將至，不少市民為了避開新年前的人流，提前到旺角花墟買年花，現場出現人車爭路的情況，同時因道路兩旁擺滿年花，行人路狹窄，更有市民和店家發生爭執須警方處理。



多名市民均表示，因政府的措施朝夕令改，擔心年宵市場未能如期舉行，故提早購花，「插針都唔入，老實講防疫咪仲差過以前，不如打散每個區好過啦。」亦有市民指，蘭花的價格較去年便宜，售價500元的蘭花大減至300元。

牛年農曆新年將至 旺角花墟人車爭路 市民：大家逼爆都唔知為乜

【19:40】衞生署表示，一名在衞生署灣仔麥理浩牙科中心工作的T-合約員工初步確診。該名員工為合約系統分析員，最近一次當值日期為1月26日，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時有佩戴外科口罩，毋須接觸公眾，並與接觸人士保持適當社交距離。由於該員工的家居接觸者確診，他於1月28八日入住檢疫中心，其後於1月30日出現病徵，今日初步檢測結果呈陽性。

衞生署已安排所有有關員工接受病毒測試，在未有檢測結果前安排他們在家工作。署方並將安排其工作樓層進行徹底清潔和消毒。

新冠疫苗｜歐盟擬限疫苗出口 陳肇始：德國BioNTech疫苗如期抵港

政府周日（1月31日)突擊封區，要求麗港城第5及第7座居民禁足，等候接受檢測。(林振華攝)

【19:30】大批警員已進駐麗港城，並在第5及第7座外圍封，而檢測承辦商已到達，正安排設立臨時採樣站。

+ 5 + 5 + 5

【19:00】政府公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午七時起限制在觀塘指明「受限區域」（即藍田麗港街31號麗港城第5座及麗港街27號第7座，見附件），所有住戶須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2月1日）上午約七時完成此行動。

第四次封區！ 麗港城第5、7座列受限區域 住戶須禁足接受檢測

政府發言人指，由2021年1月18日至1月29日，第5座及第7座共錄得15宗確診個案，衞生防護中心早前已在『受限區域』中撤離部分麗港城第5座的居民到檢疫中心，但經過風險評估後，認為有需要就『受限區域』作出限制與檢測宣告及強制檢測公告，確認『受限區域』內所有人士已接受強制檢測，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。

政府指目標爭取於明日上午約7時完成行動。

「受限區域」內的人士如在1月29日至31日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

+ 7 + 7 + 7

【18:30】建制派認為香港可以引入未有第三期臨床數據的內地國藥疫苗，專家則堅持要有第三期報告。其實疫苗研發一般分為三期臨床試驗，通過後才可面世，因此第三期數據被視為「最終章」。

有醫生及藥劑師都指，疫苗第三期試驗的研究人數定必過萬，而且有高風險人士參與，能夠提供詳盡而且仔細的數據分析，「第一、二期只係好初步嘅臨床研究探索，第三期先係對疫苗安全同有效度有結論。」

新冠疫苗｜專家指第三期數據關鍵在人數及對象 有結論性指標

牛年農曆新年下周到 張竹君建議市民拜年前先檢測 不聚會為上策

【16:50】張竹君解釋，確診數字近日反覆，反映疫情未持續向下，因為只要有大廈要強制檢測、或有人經過流動檢測中心「行過就去做吓檢測」，就會找到個案。她又指，反映社區仍有傳播鏈，故確診數字「有時高啲、有時低啲。」她重申，未來農曆新年假期，若家人之間要相聚「要特別小心」，如有少少病徵都要先做測試，若去過高危地方，食飯前1至2日最好先做病毒測試，「即使係陰性都唔好去食飯喇。」

【16:40】被問到為何不及早公布三跑地盤群組，張竹君重申，過去一直有很多地盤工人染疫，不會逐個地盤公佈，但今次有個案在同一個地盤合約工作，多於一人後已叫停工14天，她重申雖然有不同個案在三跑地盤發生，但由於地盤範圍大，在這一、兩日發現接近10人染疫時已公佈群組。她補充，至今有13名工人及2名家屬染疫。

張竹君指，在今日的無源頭個案中，有2宗是因為大廈污水樣本呈陽性須強制檢測而找到，有6人是來自今日加入強制檢測大廈名單的住戶，部份人是退休人士、家庭主婦、紅磡街市檔主等。

強制檢測大廈｜新增9幢 7幢來自指定區域 鴨寮街再有大廈上榜

【16:35】劉家獻指，截至今早9時，過去24小時再多61名病人出院，至今累計9423人康復出院，現時仍有765名病人留醫，28人情況危殆，38人情況嚴重，699人情況穩定。

新冠肺炎｜確診個案反彈近倍至53宗 三跑地盤群組累計15人中招

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至凌晨零時，本港過去24小時新增53宗確診個案，9宗屬輸入個案，另本地個案中有17宗個案未有感染源頭。值得注意是，機場三跑工程群組再多4人染疫。

張竹君又公布，今日再有多幢大廈列入強制檢測名單，包括有兩個單位各有源頭不明個案的大廈，分別是元朗鉅發大廈1座，2個單位共3人確診、天水圍天恆邨恆樂樓則有2個單位共8人確診。

至於位處指定區域內，有多幢大廈因有一宗個案而要強制檢測，分別是旺角油麻地的新填地街159號、渡船街151-152號富景洋樓；佐敦的廟街165-167號、文昌街1-7號文慧樓；深水埗鴨寮街258號；紅磡機利士大廈、寶其利街24-42號的寶源大廈。

張竹君指，今日暫錄得20多宗初步確診個案。

強制檢測大廈｜基隆街大南街11幢樓強檢 居民儲存食物防突襲封區

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調查指33%人拒接種新冠疫苗 36%人未決定 藥劑師學會促加強教育

【15:48】香港醫院藥劑師學會聯同香港醫護聯盟於1月初時進行了一項調查，以了解新冠肺炎對市民的影響及市民對供港疫苗選擇的意見，發現市民認為肺炎需要1.7年才可完結；而有36%受訪者表示尚未決定是否會接種疫苗，表示會接種疫苗則佔31%，專家指出「游離份子」將成能否達致群體免疫關鍵，建議政府針對「遊離份子」加強教育，以釋除疑慮。

臨時醫院包括六座病房大樓及一座醫療中心，共提供816張負氣壓病床。（發展局圖片）

科興疫苗│盧寵茂：第三期數據並非必要 籲港府主動向藥廠索取

【13:01】本港新冠肺炎疫情持續，疫苗接種計劃在即，惟科興疫苗仍未有第三期臨床數據。港大深圳醫院院長盧寵茂今日（31日）出席無綫節目《講清講楚》時表示同意檢視新冠疫苗第三期臨床數據後才使用疫苗是最好，但認為第三期數據並非必要，因部分醫學上的治療方案亦沒有三期數據支持有效，又認為港府應主動出擊，積極向藥廠索取新冠疫苗第三期數據，「寧可備而不用，不可用時無備」。

盧寵茂率先接種內地的國藥疫苗，醫護為他打針時舉拇指示好。（香港大學深圳醫院提供圖片）

臨時醫院預計2月準備好 黃偉綸：醫管局正為配置進行試

【12:07】位於亞洲國際博覽館旁的臨時醫院建造工程已完成，並命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」。發展局局長黃偉綸今日（31日）發表網誌，稱一般醫院需要3至4年才能建成，但該醫院項目4個月便完成，雖然為「臨時醫院」，但規模與現時一般醫院沒有分別，並按香港永久建築的標準設計和建造。



他又指，醫管局正為醫院配置醫療儀器和進行各項測試，預計2月準備好，為抗疫提供更好的裝備。

新冠肺炎｜多2人離世 一人解除隔離令後病情惡化 累計181人亡

【12:10】醫院管理局公布，有2名確診病人於昨日（30日）離世。至今共有176名病人於公立醫院離世，連同5名在家或私家醫院離世病人，累計181名患者不治。

其中一人為一名83歲男病人（個案編號：6913），他於12月6日因確診入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受隔離治療。病人因呼吸衰竭需使用呼吸機，12月21日轉往深切治療部繼續留醫。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衞生署於12月27日解除其隔離令。惟病人病情其後持續惡化，延至昨日晚上8時03分離世。

另一為一名95歲有長期病患男病人（個案編號：9062），於1月5日因氣促入住基督教聯合醫院接受治療，其後確診，由於病人情況持續惡化，延至昨日晚上9時38分離世。

【12:10】消息指，今日增約50宗確診個案，由昨日28宗明顯反彈。

羅致光指疫苗接種等 有助考慮如何有序恢復安老院舍探訪

【10:56】勞工及福利局局長羅致光今日（31日）發表網誌指，未來的疫苗接種、病毒檢測能力提升、檢測費用降低等條件，都有助政府考慮如何有序及安全地逐步恢復安老院探訪。他表示，全面回復社區安老支援服務，讓長者的精神健康得以改善，是未來重要的工作。

▼四個指定強檢區域、太子11座強檢大廈▼

逾100座大廈納強檢 陳肇始指檢測方案會考慮環境和樓宇質素等

【09:53】本港疫情持續蔓延，食物及衛生局局長陳肇始今（31日）在網誌表示，全港已有超過100座大廈因14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，或它的污水檢測有呈陽性樣本，而被納入強制檢測。



她解釋，政府決定採取甚麼檢測層次或方案時，會考慮確診個案數目、性質、相連性和分布，以及環境和樓宇質素等，包括樓齡和結構，特別是喉管和大廈管理等。

張建宗指「受限區域」強檢行動具成效 不排除短時間內再展開

【08:46】新冠肺炎疫情持續，政府在過去一星期進行三次「受限區域」強制檢測行動，發現14宗確診個案。政務司司長張建宗今日（31日）在網誌形容，行動精準並具成效，又強調力爭「清零」是特區政府首要抗疫目標，不排除在短時間內須於不同區域，以不同規模或形式展開強制檢測行動。

張建宗指，「受限區域」強制檢測行動精準並具成效。（張建宗網誌）

新冠疫苗｜憂長者接種有副作用 醫管局外展隊或先到院舍評估

【08:00】德國藥廠BioNTech的疫苗最快於下月底供港，政府隨後會開展疫苗接種計劃。消息人士對《香港01》透露，18區設立的疫苗接種中心未必全部同時啟用，醫院管理局和衞生署負責營運的中心或會先啟用。



另一方面，或會先安排醫管局的外展隊到院舍評估長者是否適合接種BioNTech的疫苗，點算適合接種的長者數目，再安排所需疫苗，第二次到訪時才正式接種。

限聚令｜消息：農曆新年前不會放寬限制 「預咗市民點都聚會」

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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強制檢測大廈｜新增11幢大廈污水檢測陽性 全於基隆街及大南街

有11幢大廈因為有污水樣本檢測呈陽性，而須被納入強制檢測公告。當中六棟位於油尖旺基隆街的單數號大廈、五棟位於油尖旺大南街的雙數號大廈，而該11棟大廈全部並非位於指定區域中。另外，由於擴建香港國際機場成為三跑道系統的相關工程地盤短時間內出現多宗確診個案，曾身處該地盤的有關人士亦應進行強制檢測。

▼1月30日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

確診大廈｜機場三跑群組11人中8人居元朗 染疫診所護士住土瓜灣

周六新增的個案中，包括五名機場興建三跑工程地盤的工人，當中四人居於元朗區；另外一人則居於油麻地長樂街24號，與油麻地佐敦指定區域僅相隔彌敦道。而三跑群組的11名確診者中，更有8人居於元朗。另外，林學洵醫生診所一名負責登記工作的護士確診，她居於九龍城區的土瓜灣定安大廈D座，惟不屬於紅磡指定區域內。

▼機場三跑工程▼

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多1間食肆上榜，為紅磡寶石戲院大廈的富臨漁港。

封區檢測｜紅磡指定區放置大批鐵馬引封區猜測 商戶：最多瞓舖頭

佐敦嘉賓大廈診所護士染疫 今增28宗確診逾兩周低位 6宗無源頭

新冠肺炎｜機場三跑工程群組爆發共9人確診 3000工人須強制檢測

新冠肺炎｜伊院46歲確診女病人不治 居佐敦金威廣場 累計179亡

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼