確診食肆｜增6間餐廳　啟德意樂餐廳、形點Pizza Express上榜

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-29 01:07

新冠肺炎疫情持續，周四（28日）新增39宗個案，在38宗本地個案中，20宗沒有源頭。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多6間食肆上榜，包括啟德啟朗苑的百份百餐廳及意樂餐廳；深水埗區的黃金冰室及君好粉麵專家；元朗形點I的Pizza Express。另外，有確診者曾到訪佳美航空膳食大樓。 此外，列表顯示，有患者曾到黃埔花園紫荊苑4、8、10、11及13座；亦有患者曾到訪有不少長生店的長樂大廈，又往富山公眾殮房。

根據衞生防護中心的列表，一名居住於粉嶺祥華邨祥順樓的58歲男病人（編號︰10320），曾到訪啟德啟朗苑百份百餐廳及意樂餐廳。該男患者屬於源頭不明個案，並沒有病徵。深水埗區方面，亦增兩食肆上榜，分別為長涉灣青山道280號的君好粉麵專家，以及欽州街55號黃金冰室。翻查資料，前者有一名61歲、居於大埔元嶺村的男病人（編號︰10318）到訪，屬於無源頭個案在1月24日出現病徵；後者則有一名居於深水埗汝州街280-286號的40歲女病人（編號︰10322）到訪。

元朗亦多一間食肆上榜，為形點I的Pizza Express，資料顯示，一名周三（23日）確診、居於天水圍天恒邨恒樂樓的44歲男病人（編號︰10225），曾到訪該餐廳。另外，一名居於天水圍天瑞邨瑞財樓的28歲男人（編號︰10265），曾到佳美航空膳食大樓。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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此外，列表顯示，一名居於土瓜灣寶德大廈B座的63歲男病人（編號︰10289），曾到訪黃埔花園紫荊苑4、8、10、11、13 座。該男人在1月11日出現病徵，與其他個案有關連。另外，一名居於麗港城7座的53歲男病人（編號︰10299），曾到長生店林立的紅磡長樂大廈；又到富山公眾殮房。

學校方面，周四亦有一名確診者曾到李鄭屋官立小學。資料顯示，一名27歲、居於元朗新田蕃田村的男病人（編號︰10293）曾到該校。男病人屬無源頭個案，於1月22日出現病徵。