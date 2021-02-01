封區檢測｜何栢良倡大廈有一宗個案即封　而非突襲　走在病毒之前

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-01 11:55

新冠肺炎疫情持續反覆，政府昨日（1月31日）將藍田麗港城第5座及第7座列受限區域，居民須禁足於處所並接受強制檢測。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，麗港城疫情發生十多日才做封區檢測並不及時，他認為封區檢測的做法需走在病毒傳播之前，建議每當有大廈出現一宗確診個案，而專家評估該座大廈有高危因素，便應即時封鎖大廈及檢測，而非像現時突襲式封區。 他又指，最近不少大廈爆發都由地盤群組而引致，提倡政府於所有確診地盤工人所住大廈都封鎖檢測，料成效可以以倍計。

▼麗港城圍封第5、7座強制檢測情況▼

每當有大廈有確診個案 專家評估有高危因素便應封



何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》回應麗港城封區檢測時指，加強檢測不論是否找到個案亦有一定作用，惟須視乎時機。他稱，政府新聞稿多次指會盡快識別隔離，但麗港城疫情發生十多日才做封檢並不早，且未有包括全個屋苑。

他指出，如想中斷傳播，應行前幾步，在病毒傳播之前就推出措施，例如每當有大廈出現一宗確診個案，而專家評估該座大廈有高危因素，便應即時封鎖大廈及檢測，12小時內完成，而非像現時突襲式封區，他相信這種做法會更易令市民接受，惟政府能力上未必做到。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議每當有大廈出現一宗確診個案，而專家評估該座大廈有高危因素，便應即時封鎖大廈及檢測，而非像現時突襲式封區。 （資料圖片）

倡日後地盤工人所住大廈亦應封鎖檢測



他又稱，最近不少大廈爆發都由地盤群組而引致，政府早前追蹤不夠快，提倡日後應該於所有確診地盤工人所住大廈都封鎖檢測，有陰性結果才放行，料成效可以以倍計。但他也稱這做法難度較高，因需要同時間去不同地區、大廈做檢測，政府需考慮動員能力。