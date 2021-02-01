封區檢測｜麗港城5座7座發現兩個弱陽性個案　60多戶無應門

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-01 12:15

政府昨日（31日）自下午7時起限制在觀塘指明「受限區域」，即藍田麗港街31號麗港城第5座及麗港街27號第7座）內人士須留在處所並接受強制檢測，1月29日至31日超過兩小時的人士，亦須於今日凌晨2時前接受強制檢測。今日（1日）上午約7時30分政府宣布已完成強制檢測，較原定目標延遲半小時，政府解釋因發現兩個弱陽性和不確定性個案。行動至上午約11時31分解封，未發現有人未進行強制檢測，但有60多戶居民沒有應門，呼籲盡快聯絡政府檢測。

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政府指，目標在今日上午約7時完成強制檢測行動，以期讓居民陸續離開上班，但因為檢測結果中有兩個弱陽性和不確定性的個案，衞生防護中心需時複檢，所以在上午約7時30分才能讓市民離開，希望市民諒解。政府亦希望沒有應門的60多戶居民，在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

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行動中處理25宗查詢



政府指，行動中民政事務總署、觀塘民政事務處、警務處和醫療輔助隊動員共約200人。政府為受檢人士提供了簡單食物取用，包括即食麵、罐頭食品、杯麵、湯包、荳奶及樽裝水等。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和防疫包，協助受檢人士抗疫。觀塘民政事務處亦設立了一條熱線，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助，共處理了25宗相關查詢。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。