警務處一哥鄧炳強於翻新傳媒招待室交代罪案情況　有大顯示屏播片

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-02-02 00:01

警務處將於今日（2日）下午在立法會保安事務委員上交代2020年本港罪案情況，警務處處長鄧炳強會在警察總部出席視像會議，將率先使用翻新工程剛竣工的傳媒招待室。反修例風波期間，警方的例行記者會，都是在警察總部十樓傳媒招待室舉行，警方去年8月起翻新該處，新設計包括講台位置背景安裝大型數碼液晶體顯示屏幕，可以播放不同所需資訊，並於天花板裝嵌收音系統。

在警察總部的警察公共關係科傳媒招待室，自大樓於2004年落成後啟用，為警隊各單位舉行大型記者會的主要場地。為提升設備及其他配套設施，警方於去年8月24日起展開傳媒招待室裝修工程，經過大約五個月時間，翻新工程於今年1月27日完成。今日會由警務處處長鄧炳強率先使用，與立法會保安事務委員會進行視像會議。

背景牆設長達10米的無框顯示屏幕

傳媒招待室翻新後，簡報枱以組裝式設計，可以拆件移走，預留空間用作多人網絡會議場地等。講者位置背景安裝長達10米的無框數碼液晶體顯示屏幕，可分割多個輸出介面，配合需要播放不同資訊，包括影像、圖片及簡報等。影相區位置裝設了兩部86吋智能互動電子板，顯示警隊最新訊息。

天花板裝嵌收音系統

另外，設置嵌入式天花收音系統，在場記者無需等侯麥克風，都能夠清晰收音，將聲音傳送到拍攝儀器及現場擴音器。傳媒招待室外的等候區安裝86吋直播電視，可實時觀看。