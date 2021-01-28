確診大廈｜元朗區單日增10宗個案　兩患者住西邊圍　東區再多9宗

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-28 00:57

新冠肺炎疫情持續，周三（27日）新增60宗確診個案，57宗本地個案中，有21宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，油尖旺區續為最多個案的地區，一共13宗；不過排第二名的，並非任何劃有指定區域的地區，而是元朗區，一共有10宗，其中天水圍天恒邨恒樂樓出現4宗有關連的個案；而原居民村西邊圍亦有2宗個案。東區則位列第三，出現9宗個案，其中4宗來被列入強制檢測名單的東發大廈C 座；另外，同屬舊樓、有50多年歷史的新都城大廈A座亦有1宗個案。

根據衞生防護中心的列表，油尖旺區新增13宗個案，除了旺角維景酒店、文華閣、上海大廈，以及利鴻大樓，其餘9宗均位於該區的指定區域，例如佐敦「八文樓」有2宗個案，涉及文景樓及文耀樓；位處東安街的順安大廈增2宗；吳松街5號、廟街169號，及仁賢大廈健寧安老院等亦各再增1宗。

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長樂大廈14日累計6個案

之前曾為另一「重災區」的深水埗區，疫情有所放緩，只新增2宗個案，分別位於麗安邨麗平樓及白田邨13座，兩者均非指定區域。至於近日新劃指定區域的紅磡，在其指定區新增1宗個案，涉及曲街的長樂大廈，該處過去14日已累計6宗個案。

不過元朗區的疫情卻加劇，一共有10宗，當中有4宗來自天水圍天恒邨恒樂樓，4人均與其他個案有關連，並非源頭不明。另外，西邊圍增2宗，同樣為有關連個案。至於天富苑欣富閣、凱旋樓、天瑞邨瑞財樓、嘉湖山莊麗湖居9座等各增1宗，其中嘉湖山莊麗湖居9座於過去14日已累計4宗個案。

東區方面，日增9宗個案，其中4宗來自被列為強檢大廈的東發大廈C座；另外同位於北角、有逾50年樓齡的新都城大廈A座亦都上榜。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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至於中產區，太古城齊宮閣再增1宗，屬於有關連個案，該大廈過去14日累計有2宗。另外，需撤離部分居民的麗港城5座，亦再新增1宗。