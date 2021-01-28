確診大廈｜東區增9宗個案　超油尖旺區居首　西半山樂信臺3座上榜

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-28 23:32

新冠肺炎疫情反覆，周四（28日）新增39宗個案，38宗是本地個案，其中20宗沒有源頭。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，東區錄得9宗新增個案，超逾7宗的油尖旺區，成為全港最多患者居住的地區，當中5宗來自受限區域的東發大廈C座；位處筲箕灣的居屋東濤苑旭濤閣亦增2宗。

另外，太古城寧安閣、麗港城7座等中產區的疫情仍未止，各增1宗個案；而位處西半山羅便臣道的樂信臺3座，以及東半山司徒拔道松柏新邨C座亦上榜。新界方面，大埔元嶺村及元朗蕃田村，亦各出現1宗確診。

東發大廈封區情況

+ 6 + 6 + 6

過去多日，油尖旺區均為全港18區最多個案的地區，不過根據衞生防護中心的列表，東區個案超逾油尖旺區，錄得9宗個案，其中5宗來自東發大廈C座，該大廈近日出現多宗個案，鄰近的A、B及D座在周四晚上7時，同樣被納入受限區域，居民須接受強制檢測，不得離開居所。東區其他個案分別來自鴻福大廈、太古城寧安閣，以及東濤苑旭濤閣，當中後者增2宗。其他港島區個案包括中西區羅便臣道樂信臺3座，以及灣仔區司徒拔道松柏新邨C座。

▼過去14日患者住所及行蹤▼

+ 34 + 34 + 34

油尖旺區方面，周四增7宗個案，其中一度成為受限區域的碧街再增2宗，來自碧街17號及27號。另外，順安大廈亦再多1宗，過去14日累計第8宗。該區其他個案來自大角咀福和大樓A座、尖沙咀加連威老道59號、華美達華麗酒店，以及仁賢大廈健寧安老院。至於深水埗區周四只增兩宗，均來自指定區域，分別為汝州街173號及汝州街280-286號。

▼1.25麗港城5座爆疫▼

+ 7 + 7 + 7

新界方面，元朗區的疫情放緩，日增3宗，來自蕃田村、元朗保定樓，以及嘉湖山莊7期景湖居1座；屯門區、大埔區及北區則各增1宗，分別為湖景邨湖月樓、元嶺村，以及祥華邨祥順樓。葵青區及西貢區同增2宗，前者包括葵盛西邨3座及長康邨康榮樓；後者為寶盈花園2座及廣明苑廣昌閣。