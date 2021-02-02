封區檢測｜限期後4區共發現20人未檢測　共罰10萬元　100戶未應門

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-02 13:55

新冠肺炎疫情反覆，政府昨日（1日） 預告在農曆新年前，每日都會封區檢測，結果即晚連封四區，包括元朗、紅磡、尖沙咀及油麻地，前三區為單幢大廈，油麻地受限區域則涉及一列唐樓。政府今日近中午表示，已完成四個「受限區域」的檢測，當中發現一共20人未接受檢測，當局已向他們處定額罰款5,000元，以及發出強制檢測，即合共可收取10萬元罰款。另外，四區合共逾100戶未有應門。

▼2月2日 元朗受限區域「好彩洋樓」情況▼

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尖沙咀金鑾大廈半數非「吉屋」未應門

四區檢測未有發現任何感染個案。政府指，在大約中午時份完成行動後，在油麻地的「受限區域」中，發現有約16人未接受強制檢測；另有約50多戶居民未有應門，經調查後初步相信有數戶為空置單位，或是貨倉用途。

尖沙咀「受限區域」金鑾大廈方面，有1人未接受檢測，另有約20多戶居民未有應門，當中10戶為空置單位。至於紅磡「受限區域」隆基大廈有3人未接受檢測，有30多戶居民未應門。元朗「受限區域」好彩洋樓則未發現有人未接受檢測，不過亦有10多戶居民未應門。

▼2月1日 油麻地眾坊街、新填地街、永星里封區檢測情況▼

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政府指，已向未接受檢測的人士處定額罰款5,000元和發出強制檢測令，即合共可收取10萬元罰款。另外，四區合共有約100戶居民未應門。因應是次行動，四區合共動員約1,000人到現場，包括民政事務總署、警務處、消防處等部門。

政府表示，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可被處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令。另外，如不遵從強制檢測令，或限制與檢測宣告，即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼2月1日 尖沙咀金鑾大廈封區檢測情況▼