封區檢測｜曾祈殷促加強地盤篩查截傳播上游　業界倡先針對大地盤

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-03 09:32

本港新冠疫情持續，機場三跑工程有群組爆發。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（3日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，確診宗數趨勢是向下走，希望在農曆年前降至單位數，但始終有源頭不明個案。他關注，現時潛在爆發點是工地，應加強做工友篩查，免伸延帶到社區，否則是「下游繼續封區，上游繼續開工。」香港營造師學會會長謝偉正表示，支持政府加強建造業檢測，惟估計有50萬從業員，建議先針對規模大、人數多的地盤。

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曾祈殷認為，政府封區期間應派官員，向當區市民講解行動原因，如是否因有不明源頭個案、環境樣本問題等，相信有充分解釋，市民會樂意配合。

「走在疫情之前」應聚焦潛在爆發點

對於封區檢測行動，政府指是希望「走在疫情之前」做預防，曾祈殷認為，如是這種思維，應聚焦潛在爆發點即是地盤，應加強做工友篩查，免伸延帶到社區，現時做法反而可能在傳播鏈的下游，是「下游繼續封區，上游繼續開工。」他指工友個案從第三波便出現，可能篩查方法要改善以及早察覺。

感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。(資料圖片)

營造師學會建議從管理入手 增加貨櫃式衣櫃



香港營造師學會會長謝偉正亦在該節目上表示，建造業聘用模式有別於一般行業，人手流動高、會跨地盤開工等，如出現無徵狀個案好難避免爆發，加上始終是體力勞動，難免工人會除底口罩抖氣。他們建議從管理入手，包括增加貨櫃式更衣室，並安排分批時段使用，減交叉感染。

謝偉正表示，支持政府加強建造業檢測，惟估計有50萬從業員，建議先針對規模大、人數多的地盤，以他所知有個別地盤過往如有一宗確診，都會自發要求工友檢測，有陰性結果才開始復工。他指出，工地有出入閘記錄，散工都追蹤到，至於停工是否不容易，他指，一切由總承建商決定，二判跟隨大判都是溝通。