全港逾千地盤恐成傳播上游　曾爆康城將藍群組　西貢區工人最集中

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-03 14:59

本港第四波新型肺炎疫情持續，將藍隧道、機場三跑等多個建築地盤爆發群組，病毒更傳至社區。專家倡為全港地盤工友做檢測，否則「下游繼續封區，上游繼續開工。」 《香港01》翻查統計處最新數字發現，本港有1,600多個建築地盤、逾9萬名建築地盤工友。當中，曾爆出多個地盤群組的西頁、離島區，均有逾萬名地盤工人。而18區中，西貢區地盤的平均工作人數最高，而該區日出康城、將軍澳藍田隧道地盤均爆發群組感染。

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第四波疫情爆發至今，本港一共出現六個地盤群組（十宗個案或以上），包括最早的日出康城相關群組，以及出現二次爆發的將軍澳藍田隧道地盤群組。

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翻查統計處資料，去年第三季，本港一共有1629個包括樓宇及其他大型工程的建築地盤，當中不少分布在離島區、中西區及沙田區。

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全港逾9萬建築工人 離島區和西貢區均逾萬

全港共有9.4萬名建築工人在這些地盤中工作，以離島區和西貢區的工人數目最多，均有逾萬名工人。第四波疫情中，這兩區均爆發超過一個地盤群組，包括離島區的香港國際機場第三跑道地盤、港珠澳大橋東人工島，至今分別有20宗以及13宗個案。

而位於西貢區的日出康城及將藍隧道，更分別錄得74和79個個案（註：日出康城群組數字包括啟德及東頭(二)邨貴東樓群組；將藍隧道群組包括兩次爆發數字）。

西貢區地盤平均工作人數最多

衞生防護中心早前指出，部分建築工人會同時到多個地盤工作，且地盤內休息室以貨櫃改建成，工人在擠逼環境中進食聊天等，均有機會造成傳播。

比較各區地盤的平均工作人數，以西貢區最多，平均每個地盤有111人工作，其次是元朗區和九龍城區。