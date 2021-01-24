港防疫越收越緊區內最辣　台澳持續寬鬆　新加坡早收緊早享受？

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-24 12:55

全球新型肺炎疫情嚴峻，多地仍深陷疫症泥沼之中。抗疫一年，本港昨日（23日）個案突破萬宗，當局更首度「封區」，局部封鎖佐敦「廟街疫區」指定區域，居民需持病毒檢測陰性證明才可離開。 《香港01》比較過去一年，世界各地採取防疫措施的力度及模式，發現本港防控措施嚴格程度在當中約為中等水平，但整體越收越緊。 而新加坡就比本港更早、於去年4月時便將防疫施嚴格程度提升到最高級別，其後持續放寬至今。而台灣、澳門，除了確診數字比本港低得多之外，嚴格程度亦一直維持較低水平；英美現時防疫措施較嚴格。

根據英國牛津大學所制定以量度各地防疫措施嚴格程度的「防控指數」（Stringency Index，由0至100，數值越高，措施越嚴格），本港經歷四波疫情，防疫措施逐次加強。雖然每一波疫情完結後，措施均會有所放寬，但至今未曾回到去年1月的水平。

本港防疫措施由最初收緊入境等，至後來推出限聚令、檢測令；進入第四波疫情後，防控力度達到前所未有之高，當局首度「封區」，並推出強制檢測大廈名單，更首度且二人限聚令已維持多時。

牛津大學「政府防控指數」（COVID-19: Government Stringency Index）由牛津大學疫情政府政策追蹤系統搜集編製，透過搜集各地關閉公眾場所、停課、暫停運輸、入境限制、檢測、疫苗等措施的情況，分析製作而成。

新加坡比本港早收緊至最高水平 後寬鬆至今

而經常與本港作對比的新加坡，就比本港更早、於去年4月時便將防疫措施力度提升到最高級別，防疫指數曾高至76以上，同期本港指數為66.7。當時新加坡曾出現單日確診過千的情況，及後數字下降，當地政府5月中逐漸放寬措施，並維持至今。新加坡至今錄5.9萬多宗個案，而近期單日確診數就維持30至40宗，且死亡數字遠較香港低。

而鄰近本港的台灣及澳門，除了確診數字比本港低得多之外，防控指數亦一直維持較低、約30至40的水平。其中，澳門大半年來無新個案，至日前才出現輸入個案。

▼ 各國及地區疫情下市民生活▼

+ 9 + 9 + 9

日本較港寛鬆 宣布推遲東奧前大幅收緊

至於近期確診數字創新高的日本，防控指數整體較本港低，且變動較多。去年3月底，日本政府宣布推遲東京奧運會，此前防疫力度逐步加大，而至去年底當地確診數字單日突破5,000宗，防疫措施進一步收緊。

韓國情況則與新加坡類似，去年4月防控指數曾高至76以上，其後有所回落，但至入冬後再次提高。

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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英美疫情嚴峻 英封城措施更嚴格

至於英美兩個現時疫情較為嚴峻的國家，以英國的防控力度更大，去年3至5月間，以及今年初開始，指數均高達80。英國在去年12月發現傳染更強的變種病毒株，將防疫等級升至最高，啟動封城，而其他國家亦對英國實施入境管制。英國確診數字近期有所回落，但仍維持每日4萬宗左右水平。

美國是全球確診宗數最多的國家，當地防控指數自去年3月底一度提升至70多的水平，並一直維持高位至今。