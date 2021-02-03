「源興堂」烏雞白鳳丸水銀超標1.75倍　衞生署收回停止服用

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-03 20:52

源興堂烏雞白鳳丸其中一批次的樣本，被驗出水銀含量為香港中醫藥管理委員會制定的中成藥註冊楆準上限約1.75倍，衞生署同意收回該批次的中成藥。 衞生署指，該中成藥的註冊持有人「百草堂」從內地進口該批次藥物，並到香港進行外包裝，再於本地銷售。衛生署發言人指，長期攝入水銀會引致神經系統和腎臟受損，並呼籲市民如購買了此烏雞白鳳丸應立即停止服用。

衞生署同意中成藥「【源興堂】烏雞白鳳丸」的註冊持有人「百草堂（香港）中草藥製造商有限公司」，從市場收回有關產品的其中一批次，因其樣本被發現水銀含量超出香港中醫藥管理委員會制定的限量標準。（衛生署提供）

衞生署從市場監測購得源興堂烏雞白鳳丸樣本，並交由政府化驗所化驗，今日（3日）顯示水銀含量超標1.75倍。根據產品標籤，該產品聲稱可用於氣血不足、身體瘦弱、腰膝酸痛及煩躁失眠。

衞生署發言人指，署方至今沒有接獲有關產品的不良反應報告，市民如服用後感到不適應尋求醫護人員意見。

如市民購得批次編號為02994181227的烏雞白鳳丸，可於辦公時間把成藥送交至觀塘衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，衞生署亦會密切監察註冊商百草堂收回情況。

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