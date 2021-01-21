City Super進口法國BIOFOURNIL麵包卷含可致癌物　食安中心籲停食

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-21 20:04

食環署食物安全中心今日（21日）呼籲，市民不要食用從法國進口的「BIOFOURNIL有機迷你多種穀物麵包卷」，因該產品所使用的芝麻被驗出含有可能致癌的環氧乙烷。中心指， City Super曾進口部分受影響產品並出售，而且已全部售出。

BIOFOURNIL有機迷你多種穀物麵包卷（City Super圖片）

產品資料如下： 產品名稱：BIOFOURNIL有機迷你多種穀物麵包卷 來源地：法國 淨重：每包360克 進口商：City Super Limited 產品編號：3419390404928 此日期前最佳：二○二一年二月二十四日及二○二一年三月十日

所使用芝麻含環氧乙烷可能致癌

食安中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品使用的芝麻，被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，現正回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，中心得悉事件後，即聯絡本地進口商跟進。中心指，經初步調查後，發現進口商City Super Limited曾進口部分受影響產品，並在旗下零售點出售，所有受影響產品已經售出。

中心呼籲，市民如購入受影響產品，應停止食用；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心續指，已就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動；而City Super亦已按中心指示展開回收，如市民欲查詢產品回收的事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2736 3866。