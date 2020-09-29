開學復課｜N班、K1新生首次正式上學　家長：擔心塞車早點回校

隨着本港疫情和緩，9月23日已完成首階段復課，而今日（29日）則是N班、K1、K2、小學二至四年級，以及中二至中四學生回到校園上課。禮賢會學校今日亦迎接全校學生回校上課，校長關淑玲認為，對幼稚園生來說，面授課堂始終比網課更好。有家長帶K2兒子早了40分鐘到達校門，因擔心復課會塞車。 攝影：歐嘉樂

幼稚園K1、K2學生於今日回校上課，記者今日在8時15分左右到位於西環的禮賢會學校觀看，發現已有家長帶學生等待學校開門。K1學生周同學首次返校正式上課，父母帶同2歲妹妹全家出動送兒子回校。爸爸周先生雖然對兒子上學感興奮，但亦擔心小朋友回到課室會不自覺地除下口罩，「因為慣咗屋企會除口罩」。

而帶K2兒子返學的盧太也早了40分鐘左右到達校門，因為住得比較遠，怕全港學生復課會塞車。盧小朋友對返學感到十分興奮，表示很想念老師，喜歡上學。

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幼稚園取消體育課

記者在校門所見，家長除了為學生戴上口罩外，部分更配備了眼罩和面罩，加強防疫。校長關淑玲對迎接全校學生回校而感到期待，同時歡迎家長為小朋友加設防疫裝備。學校慣常地提醒家長為幼童用密實袋帶備3個口罩回校，而學生回校後亦需消毒雙手和測量體溫。

她分享說，學校因應疫情而取消了體育課，音樂課也不能玩樂器，只能面向同一方向唱唱歌，「因為不能共用物品，活動會變得較為個人化」。

該校在停課期間，以影片的形式為學生進行網課，減少家長遷就時間的負擔。在疫情底下讓學生重返校園，雖然因防疫而減少他們的感官體驗，但認為面授課堂對幼童的眼睛和學習效率而言，也比網課優勝。