01消息｜港大解散建築文物保護課程　明年另設新文物保護碩士課程

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-05 11:30

藏身地底逾百年的深水埗主教山蓄水池早前意外曝光，惹起社會對文物保育關注，惟港大卻決定解散建築學院建築文物保護課程學部。 據了解，校方有意將文物保護碩士課程「重新包裝」，將納入園境建築學科，並於2022學年正式收生。新課程將由一個諮詢委員會設計，包括有聯合國教科文組織代表及本港專業代表，不過校方未有計劃設置兼讀課程。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

港大建築文物保護課程學部於今年起解散，而建築文物保護碩士課程將納入園境建築學系；而該課程將於2021學年接受最後一批全職學生入讀，至於在本學年入學、讀兩年的兼職學生將不受影響，可於2021學年完成課程。

據了解，校方擬推出一個全新的建築文物保護碩士課程，於行政上將納入園境建築學系。新課程擬提供跨學科的課程，包括現代建築、文化景觀，甚至社會科學、經濟、法律等。校方將設有一個諮詢委員會設計課程內容，將有聯合國教科文組織代表、本港業界代表、海外文物保護學者等。惟新課程擬只收全職學生入讀。

至於建築文物保護文學士課程，則將於2021學年納入測量學課程。測量學課程將會提供有關文物保護的課堂供學生選讀。

港大於今年起解散建築文物保育學部。（資料圖片）

文物保育學會憂不設兼讀課程削專業人才

香港建築文物保育學會認為，港大有意另設新碩士課程屬好事，因現時行業有不少工作、甚至政府的工程合約均要求工作人員有相關的碩士資歷，若本港唯一的建築文物保護碩士課程遭取消，變相減少本地專業人才，需要依賴海外回流人才。學會又指出，隨著社會對文物保育意識漸增，若於現階段取消課程不合適。

學會建議校方於設計新課程時應跟從國際間於文物保育的守則，並涵蓋文物、技術及管理等三方面的知識。不過，學會提到有不少機構均要求員工進修，兼讀文物保護碩士課程，包括古蹟辦、市建局等，擔心若新課程只設全職課程，將令業內更少具相關專業知識人員。他們將會定期約見校方，確保港大推展新課程進度。

▼石鼓洲康復院「古羅馬浴場」及其他建築▼