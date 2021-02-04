政府倡引非本地醫生　工會憂水平降　有醫生指立法可解決人手短缺

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-04 17:14

特首林鄭月娥今天（4日）在立法會答問會上，表明政府將於本屆立法會提交《醫生註冊修訂條例草案》，立法引入非本地培訓醫生，紓緩公營醫療系統醫生人手不足。她又指，申請人必須是香港永久居民，畢業於獲認可的非本地醫學院，並取得醫生註冊資格或專科醫生資格；來港後亦要在公營醫療系統服務一段較長時間，不能私人執業。 公共醫療醫生協會會長馬仲儀擔心立法後，會降低公營醫療的水平，醫護團隊亦難以合作，質疑當中有「政治意圖」。香港醫務委員會執照醫生協會會長張漢明認為，不應排除內地醫生，又指立法有助吸引醫生來港，解決人手短缺問題。

政府將立法引入非本地培訓醫生，紓援公營醫療系統醫生人手不足。（資料圖片／張浩維攝）

立法會議員黨張宇人提私人條例草案，建議放寬海外醫生來港規定，相關條件包括認可水平不低於執業資格考試，他曾提倡醫生須持海外專科資格。公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，林鄭月娥提出的安排，比張宇人的建議和新加坡的做法，門檻更低，申請人只需畢業於非本地醫學院，擔心引入醫生的水平有很大問題。

她認為，本港現行經有限度註冊引入非本地培訓醫生，已可紓援公營醫生人手短缺，未考執業試前應以此形式受監管工作，目前認可的大部分非本地培訓醫生，曾在歐美接受專科培訓，她擔心進一步放寬，引入醫生的水平會降低，「不知他們在甚麼大學畢業，甚麼水平也不知」。

馬仲儀：不應以工作經驗取代執業試

她強調，非本地培訓醫生不能以在本港幾年的工作經驗取代應考執業試，即使「多一雙手」，醫生非勞動工作，未能確保其醫療專業水平和語文水平，擔心屆時醫護團隊難以磨合，反而減輕不到醫生工作量。馬仲儀又質疑，非本地培訓醫生在公營醫療系統服務一段時間後，會因為工作壓力和時數跳槽至私營機構，變相未能解決問題。

根據《醫生註冊條例》，非本地培訓醫生經醫務委員會信納，可申請成為有限度註冊醫生，毋須應考執業資格試在港執業，有效期最長為3年。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀擔心立法放寬引入醫生的水平會降低，醫護團隊亦難以合作，質疑當中有政治意圖，（資料圖片／羅君豪攝）

香港醫務委員會執照醫生協會會長張漢明認為，本港醫生人手短缺問題主要體現在公立醫院，認為政府立法有助解決。他表示，要求申請人是香港永久居民的做法合理，但不應排除內地醫學院的畢業生，因為有限度註冊醫生均沒有限制指明國家。

他認同不同地方的醫生水平必定有參差，理解市民會有憂慮，但相信政府有方法確保醫生質素，又指：「未必有人嚟，但起碼開咗條路畀醫生來港。」

香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，醫生人手不足問題存在已久，對政府至今才較為積極處理問題表示失望。他指，社協原則上同意修訂方向，認為可在中短期內紓緩問題，但仍待政府公布細節才能決定是否支持，包括方案解決人手不足的力度和確保引入醫生質素的機制等。他認為必須確保引入醫生的質素與本港醫療水平相若，以保障病人權益。