林鄭銳意立法引入海外醫生　紓緩短缺　曾稱要打「無硝煙的仗」

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-04 14:29

特首林鄭月娥今日（4日）出席立法會答問大會時公布，將於本屆立法會提供修訂《醫生註冊條例》的草案，引入非本地培訓醫生，相關人士必須為香港本港居民、來自獲認可的醫學院，及畢業後需在公營醫療系統工作一段時間。 引入非本地醫生來港執業方案爭議多年，緃觀過去數年，政府在引入海外醫生紓緩本港人手短缺問上立場鮮明，一直積極研究不同方案，林鄭更在去年公布施政報告時表明言「要打無硝煙的仗」。 至於醫學界雖普遍不反對增加人手，不過，在2019年醫委會就豁免海外專科醫生實習方案投票，可被視為矚目一仗。醫學界當時堅持，機制上必須維持執業考試及在港工作一段日子，方能取得執業資格，一度被外界質疑帶有「保護主義」。

新一輪引入海外醫生的戰幔由自由黨立法會議員、行政會成員張宇人掀開。張宇人早前在立法會，提出輸入海外醫生的無約束力議案，獲議會通過。張宇人當時指，香港現時人均醫生比例為每一千人對1.9個醫生，比不少地區低，他認為香港需大幅增加3,400名醫生，才能追上新加坡的比例。

醫生短缺數量多達660人

特首林鄭月娥今日在立法會上表示，目前醫管局短缺的醫生數目多達660人，而衞生署兒童體能智力測驗服務醫生的空缺率，更高達四成。她稱，香港人口急速老化，公營醫療系統醫生人手不足，已經是不爭事實。

林鄭月娥亦表明，今次涉及的修例內容將訂明，引入的非本地培訓醫生，必須是香港本港居民、來自獲認可的醫學院，畢業後亦需在公營醫療系統工作一段時間。行會成員林正財和李國章將會負責有關解說工作。

林鄭月娥出席立法會答問大會。(盧翊銘攝)

本港每一千人只有1.9名醫生

根據食物及衞生局2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，香港於2030年將會欠缺1,007名醫生。而本港每一千人只有1.9名醫生，比經濟合作與發展組織（OECD）國家平均水平的每一千人有3.4名醫生低，數字與南韓（每千人對2.2名醫生）和中國（每千人對1.8名醫生）相若。

回顧過去數年，政府在引入海外醫生立場鮮明。林鄭在去年公布施政報告時曾提到，一直支持可放寬讓海外受訓醫生回港執業，研究讓海外港人醫生回港執業，例如局部讓香港居民或任職醫生的移民港人第二代回港。

食衞局局長陳肇始亦曾指，按目前機制，海外醫生在加入公營醫療系統時，須已考取專科中期試，政府曾「放風」會探討中期試以下的海外醫生情況。當時有估計，政府或會放寬海外及內地醫生，接受專科培訓的門檻要求。

特首林鄭月娥指本港醫生人手短缺，將修例研究引入海外醫生。（資料圖片）

過去政府在引入海外醫生議題，已曾多次與醫學界「對碰」。2019年醫委會就豁免海外專科醫生實習方案進行投票，醫學界當時就拋出多個方案，共通點在於擬引入的海外醫生，須通過執業考試，及曾於公營機構負責臨床工作，方可豁免實習，獲得正式執照。