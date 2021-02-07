抗疫幕後｜老人餐考起亞博總廚：只想隔離病人食得開心早日康復

撰文： 溫嘉敏 最後更新日期： 2021-02-07 09:00

病人餐必定淡而無味？未必。亞洲國際博覽館於疫情期間，改建部分展館為社區治療設施，分流接收隔離檢疫人士及病情穩定的患者。在抗疫前線，除了勞苦功高的醫護人員外，原來幕後亦有一群廚師扭盡六壬，希望病人食得好，康復快。不過，製作病人餐單卻考起入行40多年，亞博館中菜行政總廚李鎮光「光師傅」，他更形容今次任務令他「非常頭痕(苦惱)」，直言即使做百圍宴會，萬人自助餐，「菜式迎合我口味就啱喇，但老人餐、醫護餐唔同，又要低糖、低鹽，迎合唔同病症出菜，但又要有品質保證」。

亞博館未有隔離中心前，廚師團隊日常只分為中菜及西餐部，負責宴會及自助餐，但疫情下，團隊由50人增加至約80人，由「兩更」增加成「五更」，最高峰時一次過要處理一餐近900份餐盒。光師傅指，為防人員及環境交叉感染，廚房都要分開數個，令廚房人手安排變得緊張。

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比起上百圍的宴會或自助餐，光師傅表示病人及醫護餐工序更繁複，洗菜、切件、分盒等加工工作大增，「團隊做慣數百圍、一萬人自助餐，菜式迎合我口味就啱喇，但老人餐、醫護餐唔同，又要低糖、低鹽，有人有痛風，要迎合唔同病症出菜，但又要夠味，要有『QC』(品質保證)」，光師傅指自己就像「小孩子」，什麼都不懂，要重新演變自己的手藝，依賴亞博邀來五星級的老人醫護中心的廚師，指導他們如何備餐。

在過程中，光師傅稱病人餐單每一個星期都改完又改、試完又試，「都幾乎度身訂造，每個患者食嘅都唔同，可能30個老人家，就有八至九款餐，盒盒貼好標籤唔可以錯」。其團隊既要炮製「正常餐」予一般人士，也要按入住亞博館的長者需要，而設計「碎餐」及「糊餐」，分別供牙齒不太伶俐，以及無牙的人士食用。

我們唔係街邊賣飯盒，賣咗就算，因為病人未出院都喺度食，唔可以粗心大意面對呢件事。 亞博館中菜行政總廚 李鎮光

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廚師團隊亦不時要跟醫生及護士開會，追蹤病人情況，不能煮了就算，「一個話好食，一個話唔好食，就要看看是患者的問題還是我哋嘅問題」。光師傅憶述曾經有一名隔離病人在亞博住了數十天，病人吃過他炮製的「豉汁排骨飯」後恢復味覺，令整個團隊上下都心情開朗，「有精神支柱啊，個心都舒服啲，令患者開心，早啲好返囉」。