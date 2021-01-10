張宇人批醫委會和本地醫生保護主義　阻礙海外醫生獲官方許可

自由黨立法會議員、行政會成員張宇人早前提出輸入海外醫生無約束力議案獲通過，他今 （10日）出席港台節目《給香港的信》時表示，現時香港人均醫生比例為一千人對1.9個醫生，比不少地區低，認為香港需增加3400名醫生，才能追上新加坡的比例。他指人手不足加上人口老齡化，令市民等候公共醫療服務的時間非常長。 張宇人批評，醫委會和本地醫生持保護主義態度，多年來阻礙海外醫生獲得官方許可，禁止輸入海外醫生。他提倡參考新加坡和澳大利亞等地做法，建立機制讓海外培訓的醫生和專家獲嚴格質量的保證。

張宇人批評，醫委會和本地醫生持採護主義態度，多年來阻礙海外醫生獲得官方許可，禁止輸入海外醫生。（資料圖片）

張宇人指，醫委會和本地醫生不僅拒絕在中國受訓練的從業員，更是將全世界的醫療人才拒於門外，用維持高標準的藉口排斥非他們的同類。他強調他們應為香港著想，而非只為個人利益。

張宇人又引用新加坡和澳洲等地的例子，提及新加坡在引入海外醫生時採免試制度，其中醫生需從認可的海外醫學院畢業，同時醫生必須在新加坡醫學委員會批准的高級醫生監督下執業2至4年，只要表現令人滿意才可申請註冊正式執業牌照。

至於在澳洲方面，張宇人稱引入海外醫生時，有關人士需在英國、美國、加拿大，新西蘭和愛爾蘭五個選定的地方通過醫學評估，然後完成一年的監督練習後，才可申請一般註冊資格。張宇人認為，有關例子證明豁免考試不等於犧牲質量，但強調現時要考慮的不是免試討論，而是如何建立機制讓海外培訓的醫生和專家獲得嚴格的質量保證。