施政報告｜研引入海外醫生料醫學界反對　林鄭冀打無硝煙的仗

多次表示有需要引入海外註冊醫生的自由黨主席張宇人，今日（26日）在行政長官答問會再問到政府是否願意推動放寬海外醫生註冊。特首林鄭月娥對此毫無懸念，指港府會非常認真積極研究引入海外醫生，她個人立場更加清晰，以前作為政務司司長時，亦曾表明支持放寬讓海外受訓醫生回港執業。 2016年，時任醫學界議員梁家騮曾單人匹馬「拉死」醫生註冊（修訂）條例草案，草案目的包括放寬海外醫生在港執業。林鄭發言除了不點名重提當年阻力，更揚言自己表明支持引入海外醫生，相信「醫學界會紥紥跳，稍後會會出聲明譴責我」，但仍堅持相關意見，「場仗一定要打，但希望打的是和平、無硝煙的仗」，又指能否如願視「醫務朋友」如何處理此事。

自由黨張宇人要求引入海外醫生。（鄭子峰攝）

張宇人提問時，引用其他議員對政策未能及時達標的「遠水不能救近火」的比喻，指本港醫生嚴重不足，令公營醫療輪候時間過長。他指，香港的人均醫生比例為每一千人對1.9個醫生，指比例比不少地區低，香港需要增加約3400名醫生才能追上新加坡的比例。他指醫生不足影響病人，令市民急症輪候時間高於新加坡一倍，部分專科新症病人要等候兩年才可看醫生，關注政府能否輸入非本地培訓醫生與及海外醫生，問政府何時會更積極處理，不應被醫委會阻撓。

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林鄭回應說，港府非常認真積極研究引入海外醫生，她個人立場清晰，作為政務司司長時亦支持可放寬讓海外受訓醫生回港執業，與議員立場一致。她提到落實時有困難，曾有一名議員拉布令相關工作做不到，再提交議程時希望可為市民福祉著想，但不希望再與醫生有大衝突，可研究讓海外港人醫生回港執業，例如局部讓香港居民或第二代醫生回港。

稱醫學界定「紥紥跳」 林鄭冀理性溝通

林鄭之後提到，自己十分關注學前兒童有特殊學習需要的事，其中「到校學前計劃」今年服務額增至提供8千名額，打算兩年後增至一萬名額，但卻面對兒科醫生不足的樽頸問題。

林鄭表示，明白自己的言論會令「醫學界紥紥跳，又會出聲明譴責我」，但她堅持要提出相關意見，因不忍心見小孩得不到相關服務，「場仗一定要打，但希望打的是和平、無硝煙的仗」，將視醫務朋友如何處理此事。