百勝角消防宿舍首以混凝土組裝合成　未來擬應用於古洞安老院

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-16 00:00

政府推行「組裝合成」建築法，除用作興建多個檢疫中心單位外，於將軍澳百勝角的消防宿舍為本港首個以混土建造的「組裝合成」房屋，項目於本月落成。

發展局常任祕書長（工務）林世雄稱，以「組裝合成」建築的成本，較傳統方式減10%。他稱，政府日後工程將先考慮以「組裝合成」興建，而為向私人企業提供誘因，政府向「組裝合成」興建的私人項目提供額外6%的總樓面面積。建築署署長何永賢稱，除興建房屋外，將以「組裝合成」方式建造社會設施，包括於古洞北的安老院及小學校舍。

將軍澳百勝角的消防宿舍為本港首個以混土建造的「組裝合成」住宅房屋。（盧翊銘攝）

位於將軍澳百勝角的消防宿舍於2月落成，共有5座分別樓高16至17層樓的大樓，提供共648個宿舍單位。項目約七成為以「組裝合成」建築法興建，包括廚房、睡房等設施，而走廊、大堂等則需要在現場進行工程。項目由2018年8月起開始施工，當中於廠房生產時間為約8個月，而於工地安裝時間則需要約14個月。

每個單位由5個單元組件建成。（盧翊銘攝）

「組裝合成」有助吸引年輕人入行

項目的造價約為15.79億元，平均每個單位需要約180萬元的建造費用。發展局常任祕書長（工務）林世雄稱，以「組裝合成」方式興建較傳統方法的建築成本減最少10%，而施工時間亦縮短30%至50%。他又指，全港約有23%的建造業工人年齡為60歲以上，而55歲以上的亦佔40%，老年化情況較整體勞動人口快，使用「組裝合成」建屋能將大部份工序於工廠完成，有助吸引更多年輕人入行。他指，本港於爆發疫情前未有太多使用「組裝合成」的經驗，惟受命興建檢疫中心及臨時醫院提供更多訓練，為其他項目打好基礎。

建築署署長何永賢（左）及發展局常任祕書長（工務）林世雄。（盧翊銘攝）

「組裝合成」興建住宅、學校可行性較高

除百勝角的消防宿舍外，本港於科技園的「創新斗室」亦以「組裝合成」興建，惟兩個項目均為十多層樓高。林世雄指，規劃限制項目的高度，雖然本港需要面對颱風威脅，但「組裝合成」可興建最多40多層的大廈，而房委會早前亦透露將以組裝合成興建40層高的公營房屋。他指，運輸上面對困難，故早前的組件寬度不超過2.5米，惟現時已放寬至約3.1米，相信為日後建築提供更高彈性。

私人項目用組裝合成法 可額外獲6%樓面面積

林世雄指，於去年4月起，政府的工程均需要先考慮以「組裝合成」興建，而重覆度較高的項目，如住宅、學校等的可行性較高。他指，為向私人企業提供誘因，政府向「組裝合成」興建的私人項目提供額外6%的總樓面面積。建築署署長何永賢指，由於組件的間格、大小於動工後無法修改，令私人企業有所卻步，但據她了解，有企業正研究方法改動間格。

她透露，政府將以「組裝合成」興建古洞北福利服務綜合大樓內的安老院舍，項目為一座8層高的大樓，提供7所院舍合共250個宿位，用作安置石仔嶺花園安老院的住客。此外，政府亦將於大埔第9區內的小學，以組裝合成法興建校舍內的課室、特別室等。