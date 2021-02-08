「殺豬盤」騙案去年呃8500萬　男琴師遭高富帥紅酒老闆騙千萬

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-08 00:01

本港去年冒起一種名為「殺豬盤」的網上投資騙案，騙徒透過交友程式「搵豬」狩獵受害人，在「養豬」過程中給予「甜頭」誘騙不斷「投資」，當時機成熟後便「殺豬」，騙徒連人帶錢銷聲匿跡。警方去年錄得181宗相關騙案，損失金額達8,500萬元。 去年一名男鋼琴老師在一個男同志交友平台結識「紅酒公司老闆」，他按對方指示下載一個投資app，一個月內共「投資」1,347萬元，當他要求提取現金時，「客服」指其戶口有違規，要存款460萬元才能解凍，始知受騙。 隨着受害人上升，騙徒的「劇本」亦曝光，有女受害人於「抖音」遇上「高富帥」，被花言巧語哄騙投資美金；亦有騙徒偽造澳門「美高梅」投資app，誘騙受害人「搵快錢」。

警方去年錄得544宗網上投資騙案，損失金額急增近4.5倍，達2.66億元，當中181宗為「殺豬盤」，受害人損失8,500萬元。

警方去年錄得544宗網上投資騙案，較前年上升2.25倍，損失金額大增近4.5倍，達2.66億元，當中181宗為「殺豬盤」，損失合共8,500萬元。反詐騙協調中心去年接獲70宗相關止付要求，涉款7,000萬元，成功攔截1,800萬元。

提款前要先存460萬解凍戶口始知受騙

商業罪案調查科反詐騙協調中心署理警司顏凱欣表示，去年最大宗損失個案為一名40餘歲男鋼琴老師，他在一個男同志交友平台「Grindr」結識一名自稱紅酒公司老闆男子，兩人隨即發展成情侶關係，他按指示下載一款名為「聚星寶」的投資app，於去年8月20日至9月17日期間，16次轉賬共1,347萬元參與一個投資項目，當他提款時卻被「客服」指戶口違規，要再存入460萬元才能解凍，他感受騙其後報警。

「殺豬盤」虛假投資app：

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有女受害人於去年11月在「抖音」結識一名41歲「外匯分析師」，騙徒聲稱家住淺水灣，在中環上班，每日噓寒問暖，女受害人下載了一個投資app，並聽從要求匯款到一個私人戶口投資美金，騙徒起初讓受害人嘗「甜頭」，再聲稱可以墊資，誘騙再投資390萬元，當受害人發現投資app無法應用時，先後投資近600萬元血本無歸，當中包括用於樓宇買賣的巨款。

亦有女受害人在交友app遇上一名「IT工程師」，對方自稱單親家庭長大，由母親辛苦湊大，經投資後成功置業1,000平方呎單位；他又聲稱可以操控一款名為「澳門美高梅」的投資app，回報高達20%。女受害人跟從對方指示投資4日內11度匯款入4個本地個人戶口，但當想提款時卻被要求增值500萬元人民幣，驚覺受騙。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

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網絡安全及科技罪案調查科總督察朱銘麟表示，「殺豬盤」由網上情緣騙案演化而成，騙徒先帶起投資話題，毋須鋪排「愛情故事」，更容易令對方放下戒心，一般2至3周內便得手，大大縮短騙款時間。

警方提醒，虛假投資平台一般不會在Google或蘋果的網上商店可以下載，騙徒會提供下載點，域名為英文字及數字組合，配上「.xyz」及「.top」等，而各種虛假投資app界面類近，只是名稱不同，提醒市民小心。

▼警方2020年1至10月科技罪案分析▼