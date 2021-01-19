警破網上情緣及投資騙案　6受害人失400萬元　22男女被捕包括家傭

撰文： 陳諾希 陳蕾蕾 最後更新日期： 2021-01-19 13:12

警方於本月13日至18日採取「報捷」行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案，成功瓦解兩個犯罪集團，不法分子透過虛假流動應用程式（App）行騙，利用受害人寂寞、空虛之感，騙取對方信任，誘使他們進行投資，墮網上情緣騙局，6名受害人共失400萬元，其中單一最大宗損失200萬元。 警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「勒索」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 （俗稱洗黑錢）拘捕22人。

警檢獲銀行卡、手提電話及電腦等。（陳蕾蕾攝）

屯門警區助理指揮官（刑事）署理警司武少禧指，2020年1月至8月，全港共有10,500多宗詐騙案，較前年同期上升一倍。而屯門警區有887宗詐騙案，較2019年的422宗上升一倍。

經屯門警區人員調查發現，其中6宗案件由兩個集團操縱，當中一個為本地人組成，透過虛假電話投資App及新興的虛擬銀行服務進行詐騙。而另一個集團由南亞裔人士組成，操控於本港工作的外籍傭工，為其開設本地銀行戶口，以進行洗黑錢。

騙徒設計虛假投資app 實時顯示戶口結餘

涉案本地詐騙集團以網上情緣及投資騙局方式進行詐騙。騙徒利用社交平台及交友App認識受害人，於建立信任後，便遊說受害人參與投資，並聲稱是低風險、高回報，又指只需投入資金就可在短期內獲可觀回報。詐騙集團更設計虛假投資App以增添真實感，而App內亦可實時顯示受害人的投資結餘。在騙案初期，騙徒會發還部份投資回報，讓受害人誤以為有進帳，繼而說服他們投資更多。至受害人取錢時，騙徒就向他們收取手續費及稅款等。

其中有受害人在與騙徒交談其間曾傳裸照，期後對方以公開他的裸照為由，向他勒索及恐嚇，要脅受害人續投資。經警方調查，5名受害人均被指示將款項投資到不同的銀行戶口作本金，他們初期所獲的利潤就由虛擬銀行發出。警方相信，主腦開設不同社交媒體帳號，用作接觸受害人以展開網上情緣，其後就指示成員開設虛擬銀行戶口及安排傳統銀行戶口，以轉走騙款。

集團利用外傭戶口收取騙款

另一個詐騙集團利用網上交友平台成功結識了一名女文員，騙徒假扮成居外地的外籍人士，於短時間內與對方發展網戀，並贈送禮物。惟在運送禮物其間被扣查，訛稱要繳交不同費用，如清關費及行政費等。受害人不虞有詐，並於兩個月內助繳超過200萬元到不同的銀行戶口，收款後騙徒就消聲匿跡，受害人報警求助。

調查後發現，有本地工作的外籍傭工涉案，她們疑為了貪小便宜，收取微薄的手續費而按騙徒指示開戶，其後將騙款存入她們的戶口再取走。

行動中，警方拘9男13女，年齡介乎19至70歲，當中11名本地人及11名外籍人士，他們報稱是文員、銷售員、家庭主婦、家傭及無業。其間檢獲銀行卡、手提電話及電腦等。事件中有5女1男受害人，年齡介乎29至36歲，共損失400萬元。