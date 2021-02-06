國泰應政府檢疫新規　推21+14日「閉環飛」　請機組自願執行

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-06 08:18

港府昨(5日)公布，本月20日起此前獲豁免抵港港檢疫的機組人員、船員將需要接受「14+7」隔離檢測及安排，即須於指定檢疫酒店自我隔離14天方可進入社區，並在其後7天內接受醫學監察，包括2次檢測，陰性後方可再次執勤。

國泰航空連夜發佈新措施，要求機組人員2月11日之前簽署自願書，配合閉環式飛行措施，即每次執行機組工作，將有21天封閉式飛行，再隔離14天才可以回家，即將有最少35日閉關不能見親友。這一安排暫定維時7周。惟飛中國大陸、台灣及澳門的客機航線，或沒有乘客航班航線可以豁免。

國泰航空昨深夜向機組人員發出電郵，請職員們自願執行21天封閉式飛行，期間每次回港都需要在機場國泰城的逸泰居進行隔離，直到下一次航班 。21天結束後，機組人員將需要再於鰂魚涌香港東隅酒店隔離14天才可以回家。

一旦隔離結束重返社區，機組人員將有14天假期，這包括了政府規定的7天醫療觀察期，期間需要再進行2次檢測，分別在抵港第15天，19或者20天。

電郵指：理解到新規定對機組人員個人和家人生活的影響，期間將盡量協助，以及做出一些經濟補償。

包括在酒店隔離期間會有每日早餐78元、午餐287元、 晚餐327元、 過夜125元、 洗衫148元的補貼。除了財務激勵，國泰期間也會在酒店提供運動設施、更多食物選擇，以維持機組人員閉環飛行以及隔離期間的身心健康。

當完成21天閉環飛行後，會獲得「完成閉環津貼」，按照職位每日280-450元不等。

如果閉環期間機組人員覺得無法繼續，公司將安排立刻解除閉環，但員工仍需完成由此刻起計算的14日隔離檢疫加7日醫學觀察。即如果不能完成21日閉環飛，仍需隔離14天才能回家，但就沒有任何「完成閉環津貼」。

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由於政府針對機組的隔離政策限於中國以外地區抵港，飛中國大陸、台灣以及澳門的航線無需「閉環飛」，另外，沒有乘客的返航客機或貨運機機組成員也可「免疫」。

電郵希望有人願意自願執行這一臨時更表安排：「如果不是必須，我們不會如此請求你們的幫忙，我們已經與政府探討了其他所有的可能性。」稱在已經非常艱難之際，再遇這一新挑戰，感激機組人員為航線安全運作的貢獻。

國泰已為此次閉環飛行的安排專門製作網頁THE HUB更新最新安排，請職員們緊貼網站更新。

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