恆安邨恆江樓457人受強檢　部分結果仍在核實　96戶沒人應門

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-06 07:21

政府自昨晚（5日）7時35分起限制在馬鞍山指明「受限區域」（即馬鞍山恆錦街 1 號恆安邨恆江樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨2時，457名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。政府亦在「受限區域」內派員到訪1040戶，當中96戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。政府今日（二月六日）上午約7時完成強制檢測行動。

自今日上午約七時起，馬鞍山指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間

政府昨日（二月五日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午七時三十五分起限制在馬鞍山指明「受限區域」（即馬鞍山恆錦街 1 號恆安邨恆江樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

▼馬鞍山恆安邨恆江樓封區情況▼