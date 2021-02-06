鄧炳強指反修例示威者「亢奮」程度如吸毒　不守法意識致校園群毆

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-06 09:32

去年整體罪案共63,232宗，較2019年上升6.8% 增加了4,007宗。警務處處長鄧炳強今早（6日）在香港電台《星期六問責》上表示，主因是詐騙案增加7,000多宗。對於日前出席立法會時，他指無證據顯示暴動案與毒品案有聯繫，但形容反修例示威者「同食咗毒品都類似」，他解釋是觀察所感，重申「都係講個亢奮程度啫」。就青少年被捕數字減少，鄧炳強指出涉及行劫、毒品、涉及三合會被捕的青少年增加，指很多年輕人仍受反修例社會氛圍影響，是整體不守法意識，令校園欺凌案增加群毆。

警務處處長鄧炳強2月2日出席記者會。（資料圖片／盧翊銘攝）

鄧炳強日前（2日）出席立法會時，新民黨容海恩問到有無掌握社會運動案件與毒品案有聯繫的資料，鄧炳強當時回應指沒有證據，但形容「成班人一齊衝出去、掟汽油彈，個心理亢奮程度，可能同食咗毒品都類似」，指好多時他們都以為示威者「食咗毒品」，冷靜下來變回正常人。

被問到用「毒品」拉上關係是否負責任，鄧炳強重申無證據顯示同毒品有關，只是形容被捕人在現場的亢奮程度，指受身邊氣氛影響，事後談判組與年輕被捕人士傾談，都會有感「一個正常人點會掟汽油彈。」他指這個都是他們心理專家的觀察，他重申「都係講個亢奮程度啫。」

「有啲咩呢我用暴力解決，我人多蝦人少」

就年輕人被捕數字減少6.6%，鄧炳強指出惟涉及行劫、毒品、涉及三合會被捕的青少年增加，指好多年輕人因為反修例社會氛圍影響，「有啲咩呢我用暴力解決，我人多蝦人少、出嚟打人就得架啦，啲人係唔敢出聲，就算你啱，我打你都唔敢出聲嘅，導致到社會有咁嘅氣氛，包括校園入面，以往校園欺凌都係比較少嘅，都係搞下書包呀、恥笑吓你咁，但依家好多時群毆。」被問到是否調查發現上述為被捕人的解釋，鄧炳強指「唔係純粹猜測，分析嘅，包括數據、每單案背景、被捕人透露。」

去年有15,553宗詐騙案，升幅達90%，破案率為11%，較2019年的破案率13%下跌，他指因有數千宗騙徒利用「太空卡」，他贊成政策局立法規管，亦有部份利用海外電話犯案。網上情緣騙案「舊酒新瓶」，以往騙徒假扮退休軍人，要求受害人代繳寄禮費用，現多了要求受害人投資，呼籲如遇不合理回報，多與信任的人討論。

被問到為何宣傳防騙多時仍有多人受騙，是否與警民關係有關，鄧炳強引述分區滅罪委員會指在區議會申請審批防罪宣傳撥款大減，他認為是政治原因。鄧炳強指下半年大部份警力重返前線，第三梯隊由7月起調回前線，可集中主動出擊嚴重毒品罪案等罪案。現時已回復反修例前的兩軍裝警巡邏模式，亦調動多了輔警協助。

聽眾：以前警察唔係咁架嘛 唔似係保護市民嘅模樣

聽眾尤太表示，警員犯案數字大增，如強姦案、非禮案、毒品案中監守自盜等「以前警察唔係咁架嘛，爆哂出嚟」，禮貌比以前差，「處長係咪控制佢哋紀律？」有警員態度差劣，督察級「白色衫」勤喻都不聽，影響警民關係，比市民更先「發爛渣」，「唔似一個係保護人民或者市民嘅模樣囉。」

鄧炳強回應指，如涉及罪案「就無得傾」，如是警察會更嚴肅對待，「一般表現，絕對認同要多啲同理心。」但不同意警察表現倒退，指是受「假消息」影響警民關係，重提8.31太子站死人、新屋嶺拘留所性侵等。