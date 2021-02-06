封區檢測｜元朗富來花園、馬鞍山恆安邨恆江樓　均無發現確診個案

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-06 10:35

元朗富來花園和馬鞍山恆安邨恆江樓，昨日晚上（5日）先後被列指定區域須「封區」，兩個區域的居民須接受強制檢測。兩個受限區域分別有576人及457接受檢測，均無發現確診個案。 富來花園有超過20戶無人應門，恆江樓則有逾90戶無人應門，以恆江樓每層約有52戶計算，即代表接近有兩層樓的住戶是無人應門。政府呼籲相關住戶盡快聯絡政府人員，以接受檢測。

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元朗富來花園576人檢測、零確診 逾廿戶無人應門



元朗富來花園昨晚（5日）約7時被列為指定區域，動員510名民政事務總署、元朗民政事務處、警務處、香港海關、懲教署、屋宇署、衞生署、康樂及文化事務署、食物環境衞生署及醫療輔助隊採取行動。



截至今日（6日）凌晨2時，約576名居民接受檢測，當中無發現確診個案。政府呼籲無人應門的20多戶居民，在看到政府張貼告示後，盡快聯絡政府進行檢測。而政府上午約7時宣布完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，至早上約9時半，當局未發現有人未進行強制檢測。

馬鞍山恆江樓457名居民檢測 零確診 90多戶無人應門



馬鞍山恆安邨恆江樓的封區檢測共動用470名，民政事務總署、沙田民政事務處、警務處、香港海關、衞生署、康樂及文化事務署、食物環境衞生署及醫療輔助隊人員。



截至今日凌晨2時，共457名恆江樓居民接受檢測，當中沒發現確診個案，強制檢測行動至今晨約7時完成，而至早上9時半執法行動結束時，共有兩人未進行強制檢測，被發出強制檢測令、處定額罰款5,000元。政府呼籲沒有應門的九十多戶恆江樓居民，在看到政府告示後會盡快聯絡政府人員，以接受檢查。



政府強調，會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。