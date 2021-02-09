市建局邀大學生為基層製家具　科大生用剩木為共居長者手製廚櫃

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-09 00:00

受土瓜灣重建影響的黃婆婆，為今年計劃的受惠對象之一。她於2018年遷入共居單位，惟缺乏合適的廚櫃。科大的學生義工探訪後，利用剩木為黃婆婆打造一個木櫃，更趁著農曆新年將至為婆婆送暖。

市建局「學建關愛」義務工作計劃，於2017年起與大專院校學生合作，為有需要家庭親手設計及度身打造家具。

4名科大學生參與市建局計劃，為有需要家庭製作家具。（張嘉敏攝）

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婆婆收櫃大讚好靚

黃婆婆現居土瓜灣唐樓一個共居單位，4名科大學生親手將木櫃搬進單位內，更送上新的米缸、防滑墊等。黃婆婆收到木櫃後露出笑容，「好靚 ，好多謝班學生犧牲自己學業時間。」

黃婆婆原居於土瓜灣庇利街／榮光街舊樓單位，受市建局重建項目影響，於2018年遷入麗華街的社會房屋項目，與另一個家庭共居一個單位。不過，由於缺乏合適的廚櫃，只能將調味品、米，甚至廚刀放於一個膠架。除需要長期彎身拿取物品，隨處放置的廚刀亦會構成危險。

學生將家具送到黃婆婆家中，並送上一個新的米缸。（張嘉敏攝）

學生親身探訪了解所需

為黃婆婆度身製造家具的義工隊為4名科大學生，他們分別就讀工商管理學士課程及理學士課程。其中廖同學指，於10月時曾探訪黃婆婆，了解到她平日需要彎身從膠鞋架拿取用品，而膠鞋架窄細不實用。因此團隊設計了一個3層的木櫃，讓婆婆可以放置調味品，當中設有抽屜以方便拿取用品；而過往婆婆的米缸放於地上，現則可放於木櫃的頂層；因應單位有老鼠出沒，設計木櫃時亦刻意架起櫃的底部，以防老鼠進入櫃內。

廖同學指，由設計到完工需時兩至三星期，當中最困難的為對於木板的組合缺乏認識，設計時有不少不可行的構思，「有好多天馬行空想法。」他稱幸好有設計師及工作坊的人員協助，最後於6至7小時內完成作品。他又稱，與婆婆相處時間感到開心，亦有為她送上防疫用品。

今年共有104名義工參與「學建關愛」，包括86名來自港大建築學院、中大建築學院及科大不同學系的學生，另有市建局員工參與。計劃的受惠對象為18名居於土瓜灣、觀塘及中西區的基層家庭，包括6戶為受重建影響的住戶。