抗疫連線邀陳肇始等醫護名人拍片宣傳　過千義工再派防疫物資

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-31 17:46

本港疫情持續逾年，全港社區抗疫連線舉辦宣傳活動，邀請知名醫護人士拍攝短片，送上節日祝福，同時呼籲市民在農曆新年期間留家抗疫。連線亦會動員過千義工，向市民派發新一輪防疫物資。總召集人陳振彬指，現時科技發達，市民可考慮參考他們，拍攝短片互相祝賀，盡量避免聚集。 公務員事務局局長聶德權致辭指，知道連線今早已開始在全港設街站，宣傳推廣防疫意識，強調此工作重要。他又說，希望更多人接種疫苗，因為多人接種才對社會有保護。最後，聶德權指新年將至，知道大家都會大掃除，祝大家可以「掃走病毒」，「平安、健康、開心，踴躍接疫苗，為己為人，安心出行」。

聶德權：有認可緊急框架盡快讓市民接種疫苗

聶德權笑言，他知道全港社區抗疫連線同心一致為市民打氣，所以他自己亦來到活動，為連線的眾人打氣。他表示，結束疫情的當務之急是加大、加快檢測工作、並盡快追蹤個案，社會方面則要做好社交距離，感謝市民忍耐、醫護及公務員團隊，不少積極參與。他又指，接種疫苗亦是重要的防疫措施，強調政府已密鑼緊鼓準備，希望已訂購的疫苗按時來港，並有認可的緊急框架盡快讓市民接種疫苗。

陳振彬介紹抗疫連線口罩有三來源

另外，陳振彬透露，全港社區抗疫連線的口罩分別有三個來源，包括有人捐款讓他們購買口罩，亦有人直接捐贈口罩，以至供應半價口罩。他提到，疫情初期需要全球採購口罩，遠至法國，亦有洪都拉斯的口罩以每個3.5港元高價出售，但他當時都照樣購入，不過現時的口罩來貨都以內地廠房為主。

聶德權（中）指新年將至，知道大家都會大掃除，祝大家可以「掃走病毒」，「平安、健康、開心，踴躍接疫苗，為己為人，安心出行」。（黃舒慧攝）

陳肇始拍片呼籲拜年避免聚會 陳勇祝百毒不侵

抗疫連線的宣傳片中，找了有政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉，前食物及衞生局局長高永文，食物及衞生局局長陳肇始等人向市民祝賀並作出呼籲。陳肇始在片中呼籲市民盡量減少聚會，高永文亦指疫情嚴峻，叫市民盡量用較安全的方式拜年。梁卓偉則呼籲市民注意精神健康。

抗疫連線總召集人陳勇指，日前政府小區封區檢測，認為就算只找到一個人都非常好，因為傳染數字能以幾何級數上升，他希望盡快通關，令本港真正再出發，又祝市民百毒不侵、身體健康、如意吉祥。