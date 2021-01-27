流浪愛滋貓口腔嚴重發炎無法進食　義工救起經醫治後變貓界花美男

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-27 12:50

若在街上遇到流浪動物向你求助，你會向牠們伸出援手嗎？ 日前有本地貓義工在社交平台表示，去年7月她回家探望家人時，經過停車場看到一隻流浪貓「BeBe」非常可憐，當時牠皮黃骨瘦，口腔發炎，身上有膿及蟲，令她很擔心，於是她即刻影相放上網社交平台找人協助。幾日後，她聯同當區動物義工成功將BeBe捉入籠，帶到診所治療，經過獸醫及姑娘悉心醫治後，BeBe終於由昔日的瘦削模樣變成貓界花美男。

流浪貓BeBe被義工發現時身體狀況其差。（受訪者提供）

本地貓義工Joanna Wong接受《香港01》訪問時表示，BeBe現時十歲，一出生就在街上流浪：「我平時回家探望家人後，都是乘搭的士離開，但當晚不知為何很久都無車，我才決定轉搭小巴再行入村，於是經過停車場時，才發現BeBe，牠當時皮黃骨瘦，體重都沒有2公斤。」Joanna聽到街坊指，BeBe已經生病大半年，她覺得貓貓仍很努力進食，有生存的意志，所以想幫助牠。她立即在社交平台找人協助，很快就有人前來幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來她聯同當區動物義工Debbie用了幾日時間，不停以食物引誘BeBe，最終成功將牠捉入籠，帶到診所治療。當時獸醫指貓貓患有「貓愛滋」，而且牙齒及口腔潰爛，亦嚴重脫水，需要留院治療。最後經過獸醫及姑娘悉心醫治後，BeBe終於由以前的瘦削貓變成花美男！

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Joanna表示，非常感激義工Debbie、獸醫診所整個團隊的幫助，BeBe才可重獲新生。現時BeBe已被新主人領養，Joanna憶述：「其實當初找人領養真是很困難，始終牠當時狀況很差，亦要經常覆診，現在主人是我的朋友，她願意收養BeBe令我好感動，BeBe終於可以有家庭，而且幸福生活到老。」

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