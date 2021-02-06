運房局加強宣傳吸引船舶租賃企業來港　研推稅務優惠措施

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-06 13:18

現時約有2,600艘在本港註冊的船隻，總載重量超過1.3億噸。為吸引更多船舶租賃企業來港，運輸及房屋局局長陳帆今日（6日）於網誌上表示，政府將加強宣傳，除於去年6月修例，提供利得稅稅務寬免外，亦着手研究其他稅務優惠措施。

現時在香港註冊的船隻約有2,600艘，總載重量超過一億三千萬噸。（資料圖片／盧翊銘攝）

運房局局長陳帆於網誌指，現時在香港註冊的船隻約有2,600艘，總載重量超過1.3億噸，多年來穩佔世界第四位。為吸引更多船東和船公司來港營運，進一步鞏固香港國際航運中心地位，運房局將與海運港口局及投資推廣署等合作加強宣傳，期望吸引更多船舶租賃企業來港營運。

當局除於去年6月修例，向合資格船舶出租商及合資格船舶租賃管理商，提供利得稅稅務寬免或優惠。當局亦已着手研究其他稅務優惠措施，以吸引各類海運企業，包括船東、船舶管理公司、船務經紀、船務代理等，選擇以香港作為業務基地。

香港駐上海經貿辦的香港船舶註冊區域支援團隊辦事處。（陳帆網誌圖片）

於澳洲設區域支援團隊

陳帆指，自2019年12月開始，海事處分階段在一些香港駐海外或內地經濟貿易辦事處及聯絡處，設立香港船舶註冊區域支援團隊，為在境外港口的香港船隊，提供更直接快捷的支援。

選址以香港船隊常到的地方為據點，支援海事處總部，在海外及內地為船東和船舶營運者提供24小時技術支援。目前設於倫敦、上海和新加坡的區域支援團隊已經投入運作，而澳洲團隊的籌備工作亦正在進行。