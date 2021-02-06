東鐵新信號系統首日啟用遇阻滯　上水站附近系統不暢順致列車延誤

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

曾因出現「帶錯路」問題而延遲啟用的港鐵東鐵綫新信號系統，今日（6日）隨韓製9卡新車齊齊投入服務。然而新信號系統啟用首日「出師不利」，港鐵承認，今日早段時間，上水站附近有信號系統運作不暢順，導致個別列車延誤。

港鐵強調，工程人員已即時處理，車務控制中心亦作出車務調動，盡力維持列車暢順運行。經處理後，有關情況已回復正常；除此之外，新系統的運作大致正常。

今日是港鐵東鐵綫新信號系統及新韓製9卡列車首日啟用，港鐵指，新9卡列車的「頭班車」於今早約5時40分，由沙田站往紅磡站方向順利開出。港鐵亦派職員在沿綫各站月台為乘客提供資訊，及協助乘客上落車，並稱運作大致暢順。

上水站南行列車一度排隊入站

不過新信號系統運作數小時，已即遇故障。港鐵表示，今日早段時間，上水站附近有信號系統運作不暢順，導致個別列車延誤，工程人員即時作出處理，車務控制中心亦作出車務調動，已盡力維持列車暢順運行。

港鐵強調，新信號系統投入服務初期，難以避免會出現需要磨合情況，工程人員會一直密切監察新系統運作及列車服務情況，並隨時候命適時進行修復；亦會採取適當的應變措施，盡量減低對乘客影響。

+24
+24
+24
+3
+3
+3
東鐵韓製9卡列車啟用　市民憂車廂月台更擠逼：少咗車卡一定差啲
【圖話】東鐵線9卡車啟用　鐵路迷興奮搶乘頭班車體驗
東鐵綫9卡車啟用　頭班車鐵路迷指「情侶位」尷尬：應照顧單身者
東鐵綫9卡車及新信號系統周六啟用　繁忙時間12卡列車行駛
東鐵新系統測試期間　傳列車曾於顯示屏「消失」　港鐵：預計之內
港鐵承認低估東鐵線新信號系統複雜性　田北辰︰必須整頓工程部
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。