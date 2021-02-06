東鐵新信號系統首日啟用遇阻滯　上水站附近系統不暢順致列車延誤

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-06 13:53

曾因出現「帶錯路」問題而延遲啟用的港鐵東鐵綫新信號系統，今日（6日）隨韓製9卡新車齊齊投入服務。然而新信號系統啟用首日「出師不利」，港鐵承認，今日早段時間，上水站附近有信號系統運作不暢順，導致個別列車延誤。 港鐵強調，工程人員已即時處理，車務控制中心亦作出車務調動，盡力維持列車暢順運行。經處理後，有關情況已回復正常；除此之外，新系統的運作大致正常。

今日是港鐵東鐵綫新信號系統及新韓製9卡列車首日啟用，港鐵指，新9卡列車的「頭班車」於今早約5時40分，由沙田站往紅磡站方向順利開出。港鐵亦派職員在沿綫各站月台為乘客提供資訊，及協助乘客上落車，並稱運作大致暢順。

上水站南行列車一度排隊入站

不過新信號系統運作數小時，已即遇故障。港鐵表示，今日早段時間，上水站附近有信號系統運作不暢順，導致個別列車延誤，工程人員即時作出處理，車務控制中心亦作出車務調動，已盡力維持列車暢順運行。

港鐵強調，新信號系統投入服務初期，難以避免會出現需要磨合情況，工程人員會一直密切監察新系統運作及列車服務情況，並隨時候命適時進行修復；亦會採取適當的應變措施，盡量減低對乘客影響。

+ 24 + 24 + 24